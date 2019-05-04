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Zafer Şahin Zafer Şahin
  • 04 Mayıs 2019, Cumartesi

İşçi’ye, Emekçi’ye yavaş operasyon

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinden önce defalarca söz verdi:
"CHP'li başkanların göreve geleceği hiçbir belediyede işçi çıkarılmayacak.
Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok." Ama her zamanki gibi Kemal Bey'in sözü havada kaldı.
CHP'li başkanların yönettiği Bolu'da 97, Ceyhan'da 147, Menemen'de 154, Çiğli'de 7 işçi sorgusuz sualsiz kapının önüne konuldu.
Finike'de 60, Döşemealtı'nda 100 belediye personeli sürgün edildi.
Tarsus Belediyesi'nde 4 B'li çalışanlar mobbing ve sürgünle tehdit edilmeye başlandı.
Türkiye genelinde 10 bin belediye çalışanı zorla bağlı bulundukları sendikalardan istifa ettirilip, KESK ve DİSK'e üye olmaya zorlandı.
Bütün bunları 1 ayda yaptı işçi ve emekçi dostu CHP'li başkanlar... Ama daha bitmedi...
Eskilerin tabiriyle turpun büyüğü heybede...
Sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi var...
Mansur Yavaş'ın ekibi harıl harıl işten çıkarılacaklar listesi hazırlıyor...
Ramazan Bayramı'ndan sonra ağırlığını kıdem tazminatı hakkı olmayan 2 bin kişinin oluşturduğu belediye çalışanların çıkışı verilecek...
Bu operasyonu yürüten kişi geçmişte Tarım Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunmuş bir bürokrat. (Mansur Bey'in ilk icraatlarından biri eski ahbabı olan bu bürokratı yanına almak oldu! Acaba neden?) Sonra yavaş yavaş diğer işçi ve 4 B statüsündeki sözleşmeli memurlara yol verecekler.
O insanlar evlerine ekmek götürmek derdinde olan garibanlarmış, çoluk çocuk perişan olacaklarmış vs. Geçiniz efendim...
Yandaş ve yoldaşlara yer açılması için birilerinin gitmesi gerekiyor doğal olarak...
Sakın "Mansur Başkan söz verdi, kimseyi işten çıkarmayacak" diye düşünmeyin. Genel Başkanı da aynı sözü vermişti... Sonuç ortada...

1 MAYIS'TA ALANLARDA YA SONRA?
Türkiye'de en fazla sendikalı işçi Kocaeli'nde. İşçinin ve emekçinin dostu olduğu iddiasındaki CHP'nin Kocaeli'nden aldığı oy yüzde 31.
Büyükşehir Belediyesi yüzde 55 ile AK Parti'de.
Emekçi kenti Karabük.. Belediye yüzde 39'la MHP'de. AK Parti'nin oyu yüzde 38.
İşçi sınıfı, Karabük'te de CHP'yi tercih etmemiş. CHP oyu yüzde 15'te kalmış.
Güneyin sanayi kenti Gaziantep.
Büyükşehir yüzde 54'le AK Parti'de.
CHP'nin oyu yüzde 19.
Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Sakarya..
Belediye yüzde 64'le AK Parti'de.
CHP'nin oyu yüzde 10...
Bülent Ecevit'i 5 kez milletvekili seçen maden işçilerinin kenti Zonguldak'ta bile yıllardır belediyeyi alamıyor CHP...
Orta Anadolu'nun emekçi kentleri Konya ve Kayseri'den hiç bahsetmeyelim... CHP buralarda tabela partisi konumunda.
Türkiye'nin işçi kentlerinden neredeyse hiç oy alamayan CHP, işçileri sadece AK Parti'nin resmi tatil ilan ettiği 1 Mayıslarda hatırlıyor.
Sonra ver elini Nişantaşı, Cihangir, Karşıyaka...
CHP'nin 1 Mayıs'ta alanlardan işçilerle resim paylaşan vekillerine önerimdir.
Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da yaşayan muhafazakar gurbetçilerimizin her seçimde neden sosyal demokrat partilere oy verdiklerine biraz kafa yorsunlar. Avrupa'nın çoğu ateist politikacıları bile çözdü Anadolu insanının ruhunu, dilini..
Darısı bizim aslan sosyal demokratların başına...
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Haberler Yazarlar Zafer Şahin İşçi’ye, Emekçi’ye yavaş operasyon
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