Kılıçdaroğlu’nun koruma sorunu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en iyi korunan siyasetçilerinden biri.

Emniyetin 18 seçkin polisi tarafından 24 saat boyunca korunuyor.

Ya da biz öyle zannediyorduk!

Ta ki Çubuk'taki saldırıya kadar… Türkiye 18 koruması olan Kemal Bey'in bir şehit cenazesine sadece 4 korumayla gittiğini o gün öğrendi.

Üstelik Akkuzu Köyü'ndeki atmosferden de, kendisinden önce köye ulaşan Mansur Yavaş'ın protesto edildiğinden de haberdardı CHP lideri!

Bu bilgileri Kemal Bey'e ulaştıran kişi olay anında hemen yanı başında olan 9 yıllık koruma müdürü Koray Aslan'dan başkası değildi.

İlginçtir yılların koruma müdürünün aklına 18 kişilik ekibinin tamamını Çubuk'a yönlendirmek ve ilave koruma önlemleri almak gelmedi!

Cenaze namazından sonra Kılıçdaroğlu'nun bakanlar ve kuvvet komutanlarının toplandığı köy konağına gitmek yerine öfkeli kalabalığın içine girmesine de engel olamadı.

Kılıçdaroğlu, Çubuk olayının hesabını koruma müdüründen sorar mı bilmem ama İçişleri Bakanlığı bu işin peşini bırakmayacak.

Bakan Süleyman Soylu'nun "Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın. Koruma işiyle mi ilgileniyorlar, yoksa başka işlerle mi meşguller" açıklaması önemli.

Ankara'da şimdi "Kemal Bey'in korumaları asli görevleri dışında hangi işlerle meşgul oluyor" sorusuna cevap aranıyor.

Bu konuda rivayetler muhtelif.

İddiaların odağında ise koruma müdürü Koray Aslan var… 2010 yılından beri Kılıçdaroğlu'nu koruyan ekibin başında olan Aslan, pahalı arabalara ve saatlere olan düşkünlüğüyle tanınıyor.

CHP'li belediye başkanları ve adaylarla kurduğu sıcak diyaloglar dikkat çekiyor.

Müteahhitlik ve araba alım satımı ile meşgul olduğu söyleniyor.

Koruma müdürü bu kadar yoğun olunca Kılıçdaroğlu da gerektiği şekilde korunamıyor anlaşılan.

İşte Bakanlık müfettişlerinin Kılıçdaroğlu'nun korumaları hakkında yapacağı soruşturmada yukarıdaki iddiaların izi sürülecek.

İddialar doğru çıkarsa bunun iki sonucu olacak...

1- Çubuk'ta bir güvenlik zafiyeti olduğunu savunan CHP'nin tezi boşa çıkacak. Zafiyetin jandarma ve polisten değil CHP liderinin koruma ekibinden kaynaklandığı anlaşılacak.

2- Yıllardır canını emanet ettiği koruma müdürünü bile yönetemeyen bir liderin ülkeyi nasıl yöneteceği sorusu eskisinden daha şiddetli bir şekilde tartışılmaya başlanacak.



CHP'DE ÇUBUK ÇATLAĞI

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun perde arkasında kalmayı tercih eden bir akıl hocası var.

Seçim kampanyasını yöneten Öykü Ajansın sahibi Necati Özkan… Bugüne kadar hiç ön plana çıkmayan Özkan, iki gün önce ilginç bir tweet attı.

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının İmamoğlu'nun İstanbul'da düzenlediği mitingin gündeme gelmesini engellemek için yapıldığını iddia etti.

Özkan'ın tweeti bana eski istihbaratçı Mahir Kaynak'ın o meşhur sözünü hatırlattı.

"Bir olay olduğunda kimin işine yarar, önce ona bakmak lazım.

Kimin işine yaradığını bulursanız, olayı yapanlara da ulaşırsınız." Acaba Özkan, Çubuk olayının kimin işine yaradığını, kimin koltuğunu sağlamlaştırdığını düşünüyor?

Eminim hem onun hem de İmamoğlu'nun bu konuda çok farklı düşünceleri vardır.

Bir tweet daha atsalar da öğrensek…