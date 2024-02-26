İsmail Çağlar

YEREL seçimlere giderken CHP'nin aday belirleme süreci kavga gürültü ve yapay zeka kavramı ile geçti. CHP'li yetkililer özellikle de genel başkan Özgür Özel aday belirleme sürecindeki krizleri ve kavgaları "Aday belirlerken yapay zekayı kullanıyoruz" sözleriyle geçiştirmeyi tercih etti. CHP'nin alışılageldik gariplikleri bir kenara gerçekten de yapay zeka aday belirleme süreçlerinde kullanılabilir. Ancak yapay zekayı kullanabilmek için önce kavramın ikinci kelimesi olan zekayı kullanmak gerekiyor. Yani akla, mantığa, tecrübeye ve disipline dayanan bir aday belirleme süreci olması gerekiyor.

Yapay zeka temel olarak şöyle çalışır; siz insan zekasıyla bir süreci yönetir, bir işi yaparsınız. Çözüm esnasında çeşitli aşamalar takip eder, çeşitli kurallara ve prensiplere uygun olarak adımlar atarsınız. Sonra bu kuralları, prensipleri, adımları ve aşamaları bir yapay zeka süreci haline getirirsiniz. Türkçesi elinizin altındaki yüksek kapasiteli bir bilgisayara "Bak ben bu süreci böyle çözdüm bundan sonra da sen benzer süreçleri benim akıl yürütmemle ve benim adımlarımla çöz" komutu verirsiniz. Bilgisayar yani yapay zeka da önüne koyduğunuz yeni süreçleri sizin ona daha önce verdiğiniz formüle göre ilerletir. Yani aslında mesele çorba yapmak gibi.

Hangi çorbayı yapacaksanız gerekli malzemeleri tencereye gerekli sırayla koyar, gerektiği kadar pişirir ve gerekiyorsa diğer işlemleri yaparsınız.

Sonra da bu tarifi bilgisayara öğreterek bundan sonra çorbaları onun yapmasını bekleyebilirsiniz. Hatta bilgisayar çorba yaptıkça tadarsınız. Tadı tuzu, acısı tatlısı eksik olduysa bilgisayara döner "Yaptığın bu çorbanın tuzu eksik olmuş" diye geri bildirimde bulunursunuz ki bir dahaki sefere kendini düzeltsin.

Gelelim CHP'nin aday belirlemesinde yapay zeka kullanma meselesine. CHP'nin hiçbir zaman kavgasız gürültüsüz, kurallara prensiplere uygun, aşamaları ve adımları belli bir aday belirleme süreci olmadı.

Yani yapay zekaya öğretecekleri bir zeka olmadı. Dolayısıyla aday belirleme süreçlerinde yapay zekayı kullanmış olmaları mümkün gözükmüyor. Bir de tersine örnek verelim. AK Parti aday belirleme süreçlerinde temayül yoklaması yapar, anketlerle seçmenin nabzını tutar, kanaat önderleri ile istişareler yapılır, genel merkezde kurulan aday belirleme komisyonları bu sonuçları değerlendirir, nihayetinde kesin karar lider tarafından verilir.

Kurulduğu ilk günden bugüne kadar AK Parti bu sistemi işletir. İşte bu sistemi yapay zekaya öğretip aday belirleme süreçlerinde yapay zekadan faydalanmak mümkündür. Yapay zekaya bunu öğretirseniz iyi netice alırsınız. Kavgayı, kaos, hizipçiliği öğretirseniz de netice olarak CHP'nin aday belirleme sürecine benzer bir çıktı alırsınız.