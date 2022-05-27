Olmuyor, olmayacak…

Bir arkadaşım soruyor;

+ Mansur Yavaş ittifakın adayı olursa ne olur?

- HDP'nin desteği başını ağrıtır. Yavaş'a oy verebilecek milliyetçi seçmen HDP desteğinden rahatsız olur.

+ Peki HDP konusunda milliyetçi seçmeni rahatlatacak açıklamalar yapsa?

- O zaman da ittifak HDP'nin desteğini kaybeder ve hiç umutları kalmaz.

+ HDP ilk turda kendi adayını çıkarsa ve ikinci turda ittifakın adayını desteklese?

- Seçim ikinci tura kalmayabilir. Kalsa bile siyaset bilimi ilk turda farklı bir adaya oy vermiş seçmenin ikinci tur adayını desteklerken isteksiz davrandığını söylüyor. HDP'lilerin Yavaş'ı desteklemeleri zaten oldukça zor. İlk turda kendi adaylarını çıkartıp, ikinci turda desteklerlerse HDP'den kaynaklı fire oldukça artacaktır.

Geliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'na;

+ Sence Kılıçdaroğlu'nun şansı var mı?

- Aday olma şansı oldukça yüksek. Adaya karar vereceği söylenen 6 genel başkan arasında en güçlüsü. Partisi tek başına Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan oyun yarısını alıyor.

+ Diğer genel başkanlar itiraz etmez mi?

- Ederler ederler ama etkisi olmaz. Güçlerinin ne olduğu belli. İttifak dağılırsa bırak Cumhurbaşkanlığını, İyi Parti baraj atlında bile kalabilir. CHP'den İyi Parti'ye kayan oy geri gelir.

Diğer adaylarla devam;

+ Akşener aday olsa?

- Muharrem İnce'nin seçilmesini istemeyen CHP teşkilatının Akşener'in seçilmesi için canla başla çalışacağını mı zannediyorsun.

+ Bir başka CHP'li mesela belediye başkanları?

- Potansiyel adayları şimdiden bitirmeye başladılar. Oldu ki birisi aday oldu sence Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesini ister mi?

+ Neden istemesin? Erdoğan'ı yenmiş olacak, tarihe geçecek!

- Seçimden 1-2 ay sonra genel başkanlık koltuğunu kaybedecek. Cumhurbaşkanı seçilen kişi CHP'nin genel başkanı olmayı istemeyecek mi zannediyorsun.

+ Kılıçdaroğlu partiye hakim. Delegeler kendi adamları, parti yönetimi, genel başkan yardımcıları…

- Halk oyu ile seçilmiş, yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı'nın gücü ve cazibesi karşısında Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmaları çok sürmez.

+ Eee o zaman bu iş olmaz.

Son olarak tekrar Kılıçdaroğlu;

+ Kılıçdaroğlu bu son saçma sapan "kaçacak" açıklamasını neden yaptı?

- Olmayacağını o da görüyor. Seçimden sonra genel başkanlık koltuğunu koruyabileceği şerefli bir mağlubiyete hazırlanıyor. Bunun da yolu tabanını kutuplaştırarak konsolide etmek.