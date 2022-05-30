Yeşili Öğreten Adam

DOĞRUSU artık aktif olarak kullanılmayan İstanbul'un eski havalimanına millet bahçesi olmak yakışırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yakışanı yerine getirdi. Bu hayırlı hizmete vesile olmak da gelmiş geçmiş tüm liderlerden ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışırdı. Dün İstanbul'un Fetih Kutlamaları eski havalimanında yapıldı ve ilk fidanlar dikildi.

Siz bakmayın bugünlerde muhalefetin yeşil, çevre, doğa diye bir türkü tutturduğuna. Onların çevreciliğini biz Bodrum'da, Çeşme'de bir metre bile yeşil alan bırakmamalarından, Acarkent'ten, Zekeriyaköy'deki villalarından biliriz. Kendi yaptıkları doğa kıyımlarının faturasını AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'na yüklemek derdindeler. Aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye çevreciliği öğreten kişidir. Üstelik henüz AK Parti'yi kurmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı günlerinde.

Erdoğan İBB başkanı olduğu günlerde kentte sular akmıyor, çöpler toplanmıyor, hava kirliliği çocuk ve yaşlıların sokağa çıkmasına izin vermiyordu. Erdoğan hızla bu temel meseleleri çözerken bir yandan da şehrin yeşil ve çevre meselesine el attı.

İstanbul koca bir beton yığını halindeydi.

Şehir içlerinde, mahallelerde insanların bahçelerine diktiği tek tük ağaçlar haricinde ne bir yeşil alan, ne park, ne de ağaç vardı. İstanbul'un kalbinden geçen iki çevreyolunun etrafı mezbelelik gibiydi.

Bırakın bugün İmamoğlu'nun söke söke bir türlü kökünü kurutamadığı dikey bahçeleri, kavşaklarda bir metre çim, bir ağaç, tek kök çiçek yoktu. İBB başkanı Erdoğan hızla bir yeşillendirme seferberliğine girişti. Çevreyolunun etrafındaki kavşaklar çimlendirildi, ağaçlar dikildi. Yeşile hasret kalmış İstanbullular o kavşaklardaki çimlerin üzerinde piknik yapmaya, dikilen ağaçların gölgesinde kestirmeye başladılar. Erdoğan'ın İstanbul'a yaptığı çevre düzenleme, peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları diğer belediye başkanlarının da aklını başına getirdi.

Kiminin ufku açıldı. İyi örneği takip ettiler.

Demekki olabiliyormuş diyerek, onlar da yeşillendirme faaliyetlerine başladılar. Kimisi de seçmen baskısından korktuğu için eli mecbur yönettiği kentin yeşil sorununu görmezden gelemedi. Öyle ya da böyle İBB başkanı Erdoğan Türkiye'deki belediyecilik kültürüne ve vizyonuna yeşili, doğayı, çevreyi armağan eden kişidir.

Şimdi o kişi değil Türkiye'nin dünyanın en büyük kent parklarından birini yapmak için kolları sıvadı. Eski havalimanı tüm İstanbul'un rahat bir nefes aldığı muazzam bir parka ve koruya dönüşecek.

Havalimanının pistlerinden birisi de hem özel uçuşlar hem de acil durumlar için muhafaza edilecek. Tam da burada bir önerim var; şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük yatırımlara adının verilmesini çok tercih etmiyor. Ülkeye kazandırdığı onlarca köprüye, baraja, havalimanına adı verilmedi. Havalimanı millet bahçesine de muhtemelen onun adı verilmeyecek.

Düşündüm ki muhafaza edilecek pistlerden birisine, eğer proje açısından mümkünse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi indiği piste adı verilsin. Erdoğan gibi büyük bir liderin isminin verileceği yapı büyüklüğü ile değil anlamı ile seçilmeli.

O pistten daha anlamlısı var mı?