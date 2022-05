Sözün Bittiği Yer

KILIÇDAROĞLU'NUN adaylık yarışında avantaj sağlama hamlelerinin sonuncusu Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. Büyük bir miting düzenlendi. Kılıçdaroğlu miting konuşmasında ilgi çekici mesajlar verdi. Görünürde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alsa da asıl niyeti muhalefet ittifakının aday adaylığı yarışındaki rakipleriydi. Oldukça eğlenceli; genel başkan kendi partisinden seçilmiş belediye başkanlarına imalı laflar sokuyor, onlar ne üzerinden eleştiriliyorsa o özellikleri taşımadığını döne döne beyan ediyor. Eğlenceli olmasına eğlenceli de günün sonunda CHP'nin ve muhalefet ittifakının iç meselesi. Çok da üzerinde durmak istemiyorum. Kendi iç meseleleridir.

Maltepe mitingiyle alakalı benim esas ilgimi çeken mesele ise atılan bir slogandı. Defalarca izledim, acaba ben mi yanlış duyuyorum, dedim. Herhalde maksatlı olarak oraya gelmiş 3-5 kişidir, dedim. Ama nafile...

Hakikat ayan beyan ortada; CHP'nin mitinginde "her yer direniş, her yer Kandil" sloganları atılıyor. Terörün merkezi, temizlemek için askerlerimizin toprağa düştüğü pislik yuvası CHP'liler için çoktan kutsal bir yer, direnişin odağı oluvermiş.

Haydi bunu bütün CHP'lilere mal etmeyelim. Bu ülkedeki CHP seçmenlerinin tamamının PKK'nın yuvası olan Kandil'i kutsal belde bellediğini düşünmek imkansız.

Ancak acı olan şu; diğerleri de susuyor, sessiz kalıyor. Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur, derler. CHP'liler de iktidar olma umuduna tepetaklar uçurumdan yuvarlanıyor. Makul CHP'liler aman siyasi rüzgarımız kesilmesin, aman iktidarın eline koz vermeyelim, aman malzeme olmayalım diye diye her şeyi sineye çeker oldular. Susa susa, kol kırılır yen içinde kalır diye diye partilerini kaybettiler.

Zannediyorlar ki bugün CHP seçim kazansa, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa kendi partileri, fikirleri, programları iktidara gelecek. Kazananın kendileri değil enternasyonel ağların ideolojik militanları, mezhepçi terör örgütlerinin iş tutucuları olacağını göremiyorlar.

İnanın bir gün CHP'nin kazanıp tekrar başörtüsünü yasaklayacağına, dindar insanlara kan kusturacağına, milletin mukaddesatını ayaklar altına alacağına dair bir korkum yok.

Öncelikle CHP seçim kazanamaz.

Oldu ki kazandı, saf saf CHP'nin artık bu huylarında vazgeçtiğini filan düşünüyor değilim. Aksine daha fazla bilendiklerini ilk fırsatta 28 Şubat'tan daha büyük bir azgınlıkla saldıracaklarını biliyorum. Korkusuzluğumun sebebi nasıl 28 Şubat'ı dürüp sahiplerine iade ettiysek, aynı tarifeyi tekrar uygulayacağımıza dair inancım.

Korktuğum ise "her yer direniş, her yer Kandil" sloganı atanların bu ülkeye, bağımsızlığımıza, toprak bütünlüğümüze, can ve mal emniyetimize, toplumsal huzurumuza, barışımıza verebilecekleri zararlar. Cumartesi günü miting meydanında bu sloganlar atılırken susanlar, yarın bir gün konuşacaklar mı zannediyorsunuz. Ülkenin yarınlarını riske atan pazarlıklar yapılırken, kararlar alınırken yine susacaklar. Yine bu parti bizim diye kendilerini avutacaklar.

Meselenin bam teli burası, siyaset diye güdülen davanın esas yeri burası, sözün bittiği yer burası...