Salgında belediye ne yapar, ne yapmaz
Ama gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir türlü anlayamıyorum.
Temelde virüsle mücadele etmek belediyenin görevi değil. Sağlık sistemi belediyeye bağlı değil. Ne hastanelerin kapasitesinden sorumlu ne de ilaç stokundan. Tıbbı araç ve gereçler yetersiz kalsa fatura belediyeye kesilmez, her şey tam takım olsa belediye övülmez. Vaka sayısını kontrol etmek de etkili tedavi yöntemlerini uygulayıp vefat sayısını düşürmek de belediyenin işi değil.
Ülkede Allah korusun gıda sıkıntısı çıksa da, her şey bolca vatandaşa ücretsiz dağıtılsa da belediyenin sorumluluğu yoktur.
Belediye salgın zamanlarında önceki hizmetlerine devam eder ve sosyal yardımlaşma konusunda devlete yardımcı olabilir. Toplu taşıma için uygun tedbirlerin alınması, cenaze hizmetleri, temizlik ve dezenfeksiyon belediyenin temel görevleri. Peki İstanbul'da durum nedir?
İstanbul'un belediye hizmetlerini yöneten akıl maalesef krizi fırsata çevirme derdinde. Salgın sürecinde hizmetleri nasıl devam ettiririm ve mümkünse hizmet kalitesini nasıl arttırırım yerine nasıl ekonomik ve siyasi fayda sağlarım düşüncesi hâkim. İBB insanlar evlerinden çıkmadığı için toplu taşıma seferlerini iptal ediyor örneğin.
Başkan ve sözcüsü açıklama yapıyor; toplu taşıma kullanımı %90 azaldı, biz de sefer sayılarını düşürdük. İyi de zaten İstanbul'da toplu taşıma kapasite üstü çalışmıyor mu? Otobüslere, metrobüse, metrolara kapasitelerinin iki katı yolcu binmiyor mu? Yolcu sayısı azalsa en iyi ihtimalle normal şartlardaki kapasiteyi karşılayacak kadar azalır. Peki nerede kaldı sosyal mesafe? Nerede kaldı bir koltuğu boş bırakarak oturmak? Koskoca İBB neden maliyet hesabı yaparak sefer sayılarını azaltıyor?
Gelelim işin siyasi yönüne.
İmamoğlu her fırsatta İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diyor. Peki eğer yolcu sayısı kendi açıklamasına göre %90 azaldıysa sosyal izolasyon başarılı olmamış mıdır? Yolcu sayısı %90 azaldıysa sosyal izolasyon başarılı olmuş ve sokağa çıkma yasağına gerek yok demektir. Hala sokağa çıkma yasağına gerek var diye ısrar ediyorsanız, sefer sayılarının azaltılmasına gerekçe olarak açıkladığınız %90 oranı gerçeği değil. Bu hesapta bir yanlışlık var;
İmamoğlu ya yanlış rakam açıklıyor ya da boş yere sokağa çıkma yasağı isteyip kaos peşinde koşuyor.
Aslında fazla söze gerek yok.
İki katına mal edilen erzak kolilerinden, CHP'li yandaş bir firmadan 3-4 katı fiyata alınan dezenfektanlardan bahsetmeyeceğim. Sadece diğer CHP'li belediyelere bir bakın. Yapıp yapmadıklarını bir kenara bırakın.
Diğer CHP'li belediye başkanları ile bir sabah FOX TV'de bir sabah Halk TV'de sabah kuşağı yayınına çıkan Ekrem İmamoğlu'nun halini, tavrını, üslubunu, söylediklerini, jest ve mimiklerini bir karşılaştırın.
Eminim bana hak vereceksiniz…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İki kere iki kaç eder? 10 Nisan 2020, Cuma FARKLI bilim dallarından uzmanlara 'iki kere iki kaç eder?' sorusunu sormuşlar. Herkes kendi uzmanlığı cephesinden...
- Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi? 06 Nisan 2020, Pazartesi TÜRKİYE salgınla mücadelede alınan tedbirler noktasında en iyi durumda olan ülkelerden birisi. Okulların tatil...
- Salgını yalan değil tedbir yenecek 03 Nisan 2020, Cuma UZMANLARA göre salgının daha başlarındayız. İlk yarısını bile atlatmadık. Tablonun bu kısmı gerçekten iç karartıcı....
- Sosyal medyadaki salgın 30 Mart 2020, Pazartesi SOSYAL medya hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı bir prestij erozyonu içerisinde. Hiçbir zaman sağlıklı bir bilgi...
- Gevşemezsek kazanırız 27 Mart 2020, Cuma GÖZÜMÜZ kulağımız salgın haberlerinde. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anlık takip etmeye çalışıyoruz. Hepimizin...