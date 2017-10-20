Amerika meseleyi hiç anlamamış
ERDOĞAN TARZI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baykal'ın hastalık sürecine nezaret etmesi için İstanbul'da yaşayan çok ünlü ve işinde ehil bir beyin cerrahının gece yarısı Ankara'ya gelmesine önayak olduğu medyaya yansıdı. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı fazladan bir şey değil. Aklı başında hemen herkesin tereddüt etmeden atacağı adımlardan bahsediyoruz. Benzer bir durumda Baykal'ın da elinden geleni yapacağı söylenebilir. Peki ya diğerleri? Siyasi rakibi olan Erdoğan'dan kurtulmak için her yolu mubah görenler... Hastalansa da saf dışı kalsa diye heveslenenler... Sağlığıyla ilgili dedikodu yayanlar... Ya da bunları yapanları taltif edenler, el üstünde tutanlar. Kim mi onlar? Tarif gerekir mi!
ORTA YAŞ KRİZİ OLMASIN?
Bir süredir Hırvatistan'da yaşayan Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetmiş. Türkiye'de yaşayınca tıpkı Lübnan'daki gibi Ortadoğu'nun aldatıcı atmosferine girildiğini söylemiş. "Hiçbir şey yapmadan birçok şey yapmış gibi hissediyorsun... Sürekli yorgun hissediyorsun" diye eklemeyi de unutmamış Türkiye'deki yaşamı tarif edince. Ece Hanım konunun uzmanı değilim ama anlattığınız belirtiler Lübnan, Ortadoğu veya Türkiye'yle ilgili olmaktan çok orta yaş krizinin alameti gibi. Vitamin takviyesiyle birlikte düzenli spor yapıp zaman geçirmeden bir hekime gözükmekte fayda var. Hırvatistan'da iyi hekim bulamazsanız, Türkiye'de bol miktarda var, haberiniz olsun.
KULAĞINIZA KÜPE OLSUN
"Et deyince aklımıza doğal olarak kasap gelir. Eti alırsınız kasap doğrar, kıymasını yapar, kuşbaşını yapar satar. Ama biz Sırbistan'dan 5000 ton löp et alacağız" Kemal Kılıçdaroğlu.
CEVABI BELLİ SORU
Bir bağımsızlık referandumu vardı, ne oldu ona?
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Amerika meseleyi hiç anlamamış
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