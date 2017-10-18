Türkiye uyarmıştı
Türkiye Barzani'ye destek olup iyi geçinsin.
Kürtlerin de devlet kurma hakkı var...
Barzani devlet kurunca Kuzey Irak'taki PKK yapılanması zayıflayacak...
Şii Irak'tansa Sünni Barzani komşumuz olsun...
Bir de bunlara inanmamızı beklediler. Barzani'nin tutuşturmaya çalıştığı kaos ateşine Türkiye odun taşımıyor diye bozuldular, hayal kırıklığına uğradılar. Her şey tamam da peki ya...
Türkiye'nin menfaatleri
Sınır güvenliği
Terörle mücadelesi
Türkmenlerin hakları
Toprak bütünlüğü ne olacak diye sorduğumuzda üzerlerine alınmadılar.
Şimdi geldiğimiz nokta Türkiye'yi haklı çıkardı. Barzani'nin bağımsızlık düşü erken bittiği gibi Kuzey Irak'ta tekrar silahlar konuşmaya başladı.
Şimdi buna da itiraz ederler ama yine de söyleyelim; Türkiye uyarmıştı...
ALMANYA...
Almanya'da seçimler bitti ya artık Türkiye karşıtlığı ile oy devşirme ihtiyacı kalmadı. Hal böyle olunca Alman cenahından peş peşe aklıselim mesajlar gelmeye başladı. Yeni keşfetmişçesine Türkiye'ye ihtiyaçlarının olduğunu, Türkiye'nin önemli bir ortak ve NATO müttefiki olduğunu söyleyip duruyorlar.
Boşa yoruluyorlar...
Birkaç liberali bir kenara koyarsak Türkiye'de hemen herkes Almanya'nın Türkiye ile meselesinin gelip geçici olmadığını anlamış durumda. İki ülke arasında yoğun bir çıkar çatışması olduğu artık herkesin malumu.
Tabi ki ikili ilişkiler devam edecek, ortaklık alanları şartlar el verdiğince arttırılacak ama rekabet de bitmeyecek.
KOPTU KOPUYOR YAYGARASINA PAYDOS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Sırbistan'a yaptığı ziyaretin yankıları sürerken şimdi de Polonya ziyareti gerçekleşti.
Birileri Türkiye batıdan koptu kopacak diye yaygara koparmaya devam etsin. Türkiye ne yaptığını biliyor.
Bir yandan batının ikiyüzlülüklerine ve tutarsızlıklarına dikkat çekiyor ve ilişkilerde daha adil ve eşit bir zemin inşa etmeye çalışıyor. Diğer yandan da mevcut zemin içerisinde akılcı bir politika takip ederek maksimum faydayı elde etmeye çalışıyor.
Nedir bu akılcı politika peki?
Ne ülkemizdeki batı muhiplerinin yıllardır yaptıkları gibi batıdan ne gelirse eyvallah demek, ne de koyu bir batı karşıtlığı içerisinde olmak. AK Parti ne batıcı ne de batı karşıtı. Batıyla ilişkileri
varlıkyokluk, ölüm-kalım meselesi yapmadan milli çıkar ilkesi ekseninde yürütmeye çalışıyor.
CEVABI BELLİ SORU
Barzani'nin ergenlik düşlerini kendi ülkesinin ulusal güvenliğine tercih edenler şimdi mutlular mı?
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Türkiye uyarmıştı
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