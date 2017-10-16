Yokuş çıkan bisikletli başbakan
Bu saçma lafı ettiğiniz anda hem çok duyarlı, hem pek halkçı, üstüne bir o kadar da aydın oluyorsunuz. Klişeyi son kullanan ise İlyas Salman. Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun atletli pozu gibi Hollanda başbakanının bisiklet üzerinde verdiği halkla ilişkiler pozlarından bir tanesini paylaşmış. Yanında da bir diğer foto; boş yolda sıra sıra dizilmiş giden siyah arabalar. Salman'a inanırsanız onlar da Türkiye başbakanına aitmiş.
TABİİ Kİ İNANMIYORUZ...
Salman'ın bizim başbakana ait dediği konvoy bir cenaze konvoyuymuş meğerse. Eh muhaliflikte o kadar olur.
Salman'ın başına kakacak değiliz.
Haydi Türkiye'nin siyasi kültürünü, imparatorluk mirasına sahip bir millet olduğumuzu, bizde siyasi karizmanın önemini filan bir kenara koyalım...
Bol yükseltili memleketimizde bisiklet kullanmak pratik olarak mümkün değil! Onun için Türkiye'de değil siyasetçi herhangi bir meslek erbabı bile işe bisikletle gidemez.
AH ŞU İÇİMDEKİ İNSAN SEVGİSİ
Madem solun klişelerinden başladık devam edelim...
Allah rızası için birisi Türkiye'deki yarımaydın solcularımıza hümanizmin insan sevgisi, insancıllık, çokültürcülük, tolerans demek olmadığını anlatsın.
Hümanizm batı dünyasında yaşanan spesifik bir tecrübenin adıdır. Kiliseye karşı verilen mücadeleyi, insan iradesinin kilise iradesinin yerini almasını, insanın akılının hakimiyetini özetler. Burada iki satırla anlatılamayacak kadar teferruatlı bir meseledir ama bu kadarını bilmek bile solcularımızı cahil cahil konuşup komik duruma düşmekten kurtarır.
HATIRLADIĞIM ECEVİT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile yaşanan vize krizi münasebetiyle Ecevit'in o zaman ABD başkanı olan Clinton karşısında ezilip büzüldüğü pozu hatırlatması bir Ecevit tartışması başlattı.
Meğerse Ecevit pek Amerikan karşıtıymış, Kıbrıs Harekatı'nı yapmış... Öyle diyorlar...
Benim hatırladığım Ecevit ise Amerika'dan ithal bakan getirip, meclis kürsüsünden 'Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz' diyordu.
SO WHAT ELİF SHAFAK
Elif Shafak bir açıklama yapmış. Aslında biseksüel olduğunu yani karşı cinsine ve hem cinsine cinsel ilgi duyduğunu ama bunu Türkiye'de hiçbir zaman dile getiremediğini söylemiş.
So What Sayın Shafak?
Türkçesi; bize ne Elif Hanım sizin kiminle ne yaptığınızdan...
CEVABI BELLİ SORU
Dikkat çekmek için biseksüel olduğunu açıklayan Elif Shafak'ın yeni romanı ne zaman çıkıyor?
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- İsmail Çağlar
- Yokuş çıkan bisikletli başbakan
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