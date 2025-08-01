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200 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi kaç TL? Akbank, TEB, İNG mevduat oranları silbaştan değişti

Vadeli mevduat faizleri silbaştan değişti. ING, ON Dijital ve CEPTETEB gibi bankalar 200 bin TL için 32 günlük vadede ciddi getiri fırsatları sunuyor. Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Giriş Tarihi: 01.08.2025 13:21
200 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi kaç TL? Akbank, TEB, İNG mevduat oranları silbaştan değişti

200 bin TL'lik vadeli mevduat için en yüksek faiz veren banka hangisi? ING, ON Dijital, CEPTETEB ve diğer bankaların 32 günlük net kazanç ve faiz oranları açıklandı.

200 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi kaç TL? Akbank, TEB, İNG mevduat oranları silbaştan değişti
Bankaların vadeli mevduat faiz oranları, Ağustos 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Özellikle kısa vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için 32 günlük mevduat hesapları dikkat çekici hale geldi. 200 bin TL'lik bir birikim için sunulan güncel faiz oranları ve net kazançlar, yatırım kararlarında önemli bir belirleyici hâline geliyor.
200 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi kaç TL? Akbank, TEB, İNG mevduat oranları silbaştan değişti

Piyasadaki güncel verilere göre, %47 ila %50 arasında değişen faiz oranlarıyla bankalar rekabeti üst seviyeye taşımış durumda. İşte 200 bin TL'nin 32 gün sonunda sağladığı net faiz getirileri ve vade sonu toplam tutarları:

200 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi kaç TL? Akbank, TEB, İNG mevduat oranları silbaştan değişti

🏦 32 Günlük Mevduat Getirisi (200.000 TL)

Banka Faiz Oranı Net Getiri Vade Sonu Tutar
ING %50,00 7.233 TL 207.233 TL
ON Dijital %49,00 7.088 TL 207.088 TL
Akbank %47,00 6.799 TL 206.799 TL
CEPTETEB %47,00 6.799 TL 206.799 TL
Odea %47,00 6.799 TL 206.799 TL


200 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi kaç TL? Akbank, TEB, İNG mevduat oranları silbaştan değişti

ING Turuncu Hesap, %50 faiz oranı ile listenin zirvesinde yer alıyor. 32 gün sonunda net kazanç 7.233 TL'ye ulaşıyor.