200 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi kaç TL? Akbank, TEB, İNG mevduat oranları silbaştan değişti

200 bin TL'lik vadeli mevduat için en yüksek faiz veren banka hangisi? ING, ON Dijital, CEPTETEB ve diğer bankaların 32 günlük net kazanç ve faiz oranları açıklandı. Bankaların vadeli mevduat faiz oranları, Ağustos 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Özellikle kısa vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için 32 günlük mevduat hesapları dikkat çekici hale geldi. 200 bin TL'lik bir birikim için sunulan güncel faiz oranları ve net kazançlar, yatırım kararlarında önemli bir belirleyici hâline geliyor. Piyasadaki güncel verilere göre, %47 ila %50 arasında değişen faiz oranlarıyla bankalar rekabeti üst seviyeye taşımış durumda. İşte 200 bin TL'nin 32 gün sonunda sağladığı net faiz getirileri ve vade sonu toplam tutarları: 🏦 32 Günlük Mevduat Getirisi (200.000 TL) Banka Faiz Oranı Net Getiri Vade Sonu Tutar ING %50,00 7.233 TL 207.233 TL ON Dijital %49,00 7.088 TL 207.088 TL Akbank %47,00 6.799 TL 206.799 TL CEPTETEB %47,00 6.799 TL 206.799 TL Odea %47,00 6.799 TL 206.799 TL ING Turuncu Hesap, %50 faiz oranı ile listenin zirvesinde yer alıyor. 32 gün sonunda net kazanç 7.233 TL'ye ulaşıyor. ON Dijital Bankacılık, %49 faiz oranı sunarak yatırımcılara 7.088 TL'lik getiri sağlıyor. Akbank, TEB (CEPTETEB) ve Odea ise %47 faiz oranıyla 32 günlük sürede 6.799 TL net getiri imkânı tanıyor. 🔔 Dikkat edilmesi gereken önemli bir detay ise: Bazı bankaların verdiği faiz oranlarının ilk 30-32 gün için geçerli olduğu ve sonrasında standart faiz oranlarına dönüldüğü. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır