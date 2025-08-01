200 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi kaç TL? Akbank, TEB, İNG mevduat oranları silbaştan değişti

Vadeli mevduat faizleri silbaştan değişti. ING, ON Dijital ve CEPTETEB gibi bankalar 200 bin TL için 32 günlük vadede ciddi getiri fırsatları sunuyor. Hangi banka ne kadar kazandırıyor?