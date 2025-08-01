Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş'ten gram altında ters köşe edecek duyuru! 2025 sonunda...

İslam Memiş'ten gram altında ters köşe edecek duyuru! 2025 sonunda...

Altında yeni hedef: Gram altın 4.500 TL olacak mı? İşte İslam Memiş'in uyarıları...

Giriş Tarihi: 01.08.2025 10:27
İslam Memiş’ten gram altında ters köşe edecek duyuru! 2025 sonunda...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altında düşüşlerin sona erdiğini ve yıl sonunda fiyatların 4.500 TL'ye ulaşabileceğini açıkladı. İşte yeni dönem altın öngörüleri...

İslam Memiş’ten gram altında ters köşe edecek duyuru! 2025 sonunda...

💬 İSLAM MEMİŞ UYARDI: "GRAM ALTIN 4.500 TL'Yİ GÖREBİLİR, DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATIYDI"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merakla beklediği yeni değerlendirmesini YouTube kanalında paylaştı. Gram altında yaşanan kısa vadeli düşüşlerin teknik düzeltme olduğunu belirten Memiş, bu seviyelerin alım fırsatı sunduğunu söyledi.

İslam Memiş’ten gram altında ters köşe edecek duyuru! 2025 sonunda...

"Bu haftaki geri çekilmeleri değerlendirenler bence doğru adım attı. Teknik düzeltme süreci sona erdi," diyen İslam Memiş, gram altında yıl sonu hedefini yineledi.

İslam Memiş’ten gram altında ters köşe edecek duyuru! 2025 sonunda...

📊 2025 SONU HEDEFİ: 4.500 TL

İslam Memiş'in açıklamasına göre, gram altın şu anda Kapalıçarşı piyasasında 4.330 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ancak yıl sonuna kadar bu rakamın 4.500 TL bandına ulaşabileceğini öngörüyor.

İslam Memiş’ten gram altında ters köşe edecek duyuru! 2025 sonunda...

"Yol haritamızda bir değişiklik yok. Gram altında yükseliş trendi sürüyor. Ons tarafında dalgalanmalar yaşanabilir ama gram altın güçlü kalmaya devam edecek," diyen uzman isim yatırımcıların psikolojik eşiğe hazır olması gerektiğini vurguladı.