📊 2025 SONU HEDEFİ: 4.500 TL

İslam Memiş'in açıklamasına göre, gram altın şu anda Kapalıçarşı piyasasında 4.330 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ancak yıl sonuna kadar bu rakamın 4.500 TL bandına ulaşabileceğini öngörüyor.