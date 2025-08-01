Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altında düşüşlerin sona erdiğini ve yıl sonunda fiyatların 4.500 TL'ye ulaşabileceğini açıkladı. İşte yeni dönem altın öngörüleri... 💬 İSLAM MEMİŞ UYARDI: 'GRAM ALTIN 4.500 TL'Yİ GÖREBİLİR, DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATIYDI' Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merakla beklediği yeni değerlendirmesini YouTube kanalında paylaştı. Gram altında yaşanan kısa vadeli düşüşlerin teknik düzeltme olduğunu belirten Memiş, bu seviyelerin alım fırsatı sunduğunu söyledi. 'Bu haftaki geri çekilmeleri değerlendirenler bence doğru adım attı. Teknik düzeltme süreci sona erdi,' diyen İslam Memiş, gram altında yıl sonu hedefini yineledi. 📊 2025 SONU HEDEFİ: 4.500 TL İslam Memiş'in açıklamasına göre, gram altın şu anda Kapalıçarşı piyasasında 4.330 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ancak yıl sonuna kadar bu rakamın 4.500 TL bandına ulaşabileceğini öngörüyor. 'Yol haritamızda bir değişiklik yok. Gram altında yükseliş trendi sürüyor. Ons tarafında dalgalanmalar yaşanabilir ama gram altın güçlü kalmaya devam edecek,' diyen uzman isim yatırımcıların psikolojik eşiğe hazır olması gerektiğini vurguladı. 📉 KÂR SATIŞLARI SONA ERDİ Mİ? İslam Memiş, gram altındaki kâr satışlarının büyük oranda tamamlandığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: 'Şu anki fiyatlama düzeyleri kalıcı olabilir. Gram altında tekrar büyük bir düşüş beklentim yok. 4.500 TL seviyesi geldiğinde stratejimizi yeniden değerlendireceğiz.' 📈 Altında yükseliş beklentisi hâkim olsa da, uzmanlar yatırımcıların piyasa takibini dikkatle sürdürmeleri gerektiğini belirtiyor. 4.500 TL hedefi yaklaştığında kâr realizasyonu ya da portföy güncellemesi yapmak önemli olabilir. GÜNCEL ANLIK ALTIN FİYATLARI Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır