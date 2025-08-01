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Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesine büyük ilgi! İşte adım adım DMLKT halka arz süreci

Küçük birikimlerle vatandaşı ev sahibi yapacak Gayrimenkul Sertifikası büyük ilgi görüyor. Emlak Konut GYO uzman ekipleri, Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. Emlak Konut GYO’nun bilgilendirme ekipleri, Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesini tanıtıyor ve Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arz sürecinde nasıl alınacağını adım adım vatandaşlara anlatıyor.

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Giriş Tarihi :01 Ağustos 2025 , 14:12 Güncelleme Tarihi :01 Ağustos 2025 , 14:12
Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesine büyük ilgi! İşte adım adım DMLKT halka arz süreci

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TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 24 Temmuz'da açıkladığı yeni nesil yatırım modeli Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesinin detaylarını anlatmak için hazırlanan "Bilgilendirme TIR ve Çadırları", İstanbul'un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Bilgilendirme ekipleri, vatandaşları "Gayrimenkul Sertifikası'nın Borsa İstanbul'dan nasıl alınacağı' ve 'Damla Kent projesinin detayları' hakkında bilgilendirmeye başladı.

Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyorGayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor

Gayrimenkul Sertifikası için talep toplama süreci 4 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Ağustos'ta sona erecek. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem kodu ile alınabilecek.

EMLAK KONUT UZMANLARI ADIM ADIM ANLATIYOR
Başakşehir'de Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecek Damla Kent projesi, yatırımcılara küçük paylarla projeden ev sahibi olma veya gayrimenkul yatırımı yapma imkânı sunuyor. Bilgilendirme TIR ve Çadırları'nda, vatandaşların "Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır?" gibi soruları yüz yüze yanıtlanıyor ve proje detayları paylaşılıyor.

Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyorGayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor

Ziyaretçiler, VR gözlüklerle örnek daireleri gezebiliyor, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebiliyor. Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği anlatılırken, hesabı olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor. Projede sunulan farklı daire tipleri, geniş meydanlar, yeşil parklar, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor.

"BİLGİLENDİRME TIR VE ÇADIRLARI"NIN LOKASYONLARI
Emlak Konut GYO tarafından, vatandaşların sorularını cevaplayan uzman ekiplerin bulunduğu "Bilgilendirme TIR ve Çadırları"nın hangi tarihte nerede olacağıyla ilgili konum bilgileri paylaşıldı. Yanı sıra TIR'larının lokasyon bilgileri de Emlak Konut GYO'nun resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılmaya devam ediyor.

Adım adım Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?Adım adım Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

Bilgilendirme çadırları 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:

SABİT ÇADIR LOKASYONLARI 1 – 8 AĞUSTOS

İlçe

Lokasyon

Üsküdar

Sahil Meydanı

Esenler

Dörtyol Meydanı

Ümraniye

15 Temmuz Meydanı

Başakşehir

Kent Meydanı

Bilgilendirme TIR'ları ise 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:

Anadolu Yakası: Çekmeköy, Üsküdar, Kadıköy, Sultanbeyli

Avrupa Yakası: Esenyurt, Eminönü, Taksim, Bağcılar, Beylikdüzü, Arnavutköy

BİLGİLENDİRME TIR'LARI LOKASYONLARI

Anadolu Yakası

Avrupa Yakası

1 Ağustos

Çekmeköy

Esenyurt

2 Ağustos

Kadıköy

Taksim

3 Ağustos

Kadıköy

Bağcılar

4 Ağustos

Kadıköy

Eminönü

5 Ağustos

Üsküdar

Eminönü

6 Ağustos

Üsküdar

Beylikdüzü

7 Ağustos

Sultanbeyli

Arnavutköy

8 Ağustos

Kadıköy

Eminönü

DETAYLI BİLGİ İÇİN
Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

Adım adım Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?Adım adım Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

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