Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesine büyük ilgi! İşte adım adım DMLKT halka arz süreci

"BİLGİLENDİRME TIR VE ÇADIRLARI"NIN LOKASYONLARI
Emlak Konut GYO tarafından, vatandaşların sorularını cevaplayan uzman ekiplerin bulunduğu "Bilgilendirme TIR ve Çadırları"nın hangi tarihte nerede olacağıyla ilgili konum bilgileri paylaşıldı. Yanı sıra TIR'larının lokasyon bilgileri de Emlak Konut GYO'nun resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılmaya devam ediyor.
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Bilgilendirme çadırları 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:
|
SABİT ÇADIR LOKASYONLARI 1 – 8 AĞUSTOS
|
İlçe
|
Lokasyon
|
Üsküdar
|
Sahil Meydanı
|
Esenler
|
Dörtyol Meydanı
|
Ümraniye
|
15 Temmuz Meydanı
|
Başakşehir
|
Kent Meydanı
Bilgilendirme TIR'ları ise 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da aşağıdaki lokasyonlarda yer alacak:
Anadolu Yakası: Çekmeköy, Üsküdar, Kadıköy, Sultanbeyli
Avrupa Yakası: Esenyurt, Eminönü, Taksim, Bağcılar, Beylikdüzü, Arnavutköy
|
BİLGİLENDİRME TIR'LARI LOKASYONLARI
|
Anadolu Yakası
|
Avrupa Yakası
|
1 Ağustos
|
Çekmeköy
|
Esenyurt
|
2 Ağustos
|
Kadıköy
|
Taksim
|
3 Ağustos
|
Kadıköy
|
Bağcılar
|
4 Ağustos
|
Kadıköy
|
Eminönü
|
5 Ağustos
|
Üsküdar
|
Eminönü
|
6 Ağustos
|
Üsküdar
|
Beylikdüzü
|
7 Ağustos
|
Sultanbeyli
|
Arnavutköy
|
8 Ağustos
|
Kadıköy
|
Eminönü
DETAYLI BİLGİ İÇİN
Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.
Adım adım Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?