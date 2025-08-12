Ulaş Özdemir

SON DAKİKA
Sezonun açılışında Trabzonspor, ligin yeni ekibi Kocaelispor'u ağırladı. Rakibin oyun planı bilinmediğinden, Fatih Tekke'nin tercihleri merak konusuydu. Takım sahaya klasik 4-4-2 görünümlü 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı. Nwakaeme hem yaratıcılık hem de oyun kurulumunda derine inen isim olarak en kritik roldeydi kısmen başarılı oldu. Geçen sezonun özellikle ikinci yarısıyla kıyaslandığında tablo büyük ölçüde aynıydı. Trabzonspor, iyi yaptığı işleri geliştirmeye çalıştı; yapamadıklarında ise yine sınıfta kaldı.

Bu sorun, çok çalışmaktan ziyade oyuncu profilinin değişmesiyle çözülebilecek türden. Nitekim Tekke'nin stoper ve orta saha transferine vurgu yapmasının gerekliliği net şekilde görüldü.

SAVIC GÜVEN VERMEDİ

Savic artık güven vermiyor. Orta sahada ise mücadele gücü yüksek olsa da yaratıcılık eksikliği sürüyor. Onuachu, takıma hem geriden oyun kurma zorunluluğunu ortadan kaldıran hem de ceza sahasında hava toplarında büyük avantaj sağlayan bir koz. Bu silah daha çok kullanılmalı; bugün bu anlamda verim düşük kaldı. Son olarak Batagov…

Şu an Trabzonspor'un en kritik birkaç isminden biri. Hem savunmada hem oyun kurulumunda üst düzey, adeta kusursuz bir oyuncu.

