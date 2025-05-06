PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Eksikliklerin anatomisi

Eksikliklerin anatomisi

Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 6 Mayıs 2025

TRABZONSPOR, son haftalarda yakaladığı oyun ritmini ve skorer dengesini sürdürebilmek adına Kasımpaşa deplasmanına moralli çıktı. Fakat ilk 45 dakika, bu ivmenin izlerini dahi taşımayan bir organizasyon fukaralığına sahne oldu. Bordo-mavili ekip ne ön alan yerleşiminde ne de geçiş savunmasında asgari bir direnç gösterebildi.
Bu donukluğun özeti, tek bir istatistiğe sığacak kadar çarpıcıydı: "Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde, bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul dahi yapmayan ilk takım Trabzonspor oldu." Tekke'nin sahaya sürdüğü 4-2-3-1 dizilişi, kağıt üzerinde denge vaadetse de pratikte çöküntü yaşadı. Ön alan baskısı neredeyse hiç yoktu; merkezdeki çift yönlü bağlantı oyuncularının defansif katkısı zayıftı. Orta blok ile ön blok arasındaki mesafe, Kasımpaşa'nın rahat geçiş yapmasına, ceza sahasına organize girmesine ve oyun temposunu belirlemesine izin verdi. İkinci yarıya oyuncu değişikliği olmadan başlanması, oyunun seyrini değiştirmek bir yana, mevcut zaafların süresini uzattı.
Sikan'ın bireysel kalitesiyle gelen gol, bir yapıdan çok spontane bir ana dayanıyordu.
Nitekim oyunun kontrolü yine Kasımpaşa'nın elindeydi; çünkü Trabzonspor ne topa hükmedebildi ne de topsuz oyunda bloklar arası geçişleri kapatabildi.
Enis Destan ve Batista Mendy'nin oyuna dahil olmasıyla birlikte merkezdeki fiziki direnç artarken, rakibin rahat oyun kurmasını engelleyen bir baskı düzeyi yakalandı. Mendy'nin dikine pas arayışları ve ikili mücadele başarısı, takımın boyunu kısaltırken savunma geçişlerini toparladı. Fakat bu hamleler bile genel kırılganlığı ortadan kaldırmaya yetmedi. Skordan bağımsız olarak bu karşılaşma, Trabzonspor'un özellikle merkez zaaflarının, ön alan organizasyonundaki kopuklukların ve geçiş savunmasındaki zaafların nasıl cezalandırılabileceğini gösterdi. Fatih Tekke ve teknik heyet için bu maç, yalnızca kaybedilen puanlar değil, aynı zamanda oyun felsefesi ve yapı disiplini açısından sorgulanması gereken birçok parametreyi önlerine koymuştur.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Tekke dokunuşları 28 Nisan 2025, Pazartesi Mental dayanıklılık 25 Nisan 2025, Cuma Ritim ve hız problemi 20 Nisan 2025, Pazar Değişimin kokusu 14 Nisan 2025, Pazartesi
ELEKTRİKLİ ARAÇ BAKIM SİMÜLATÖRÜ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır
ELEKTRİKLİ ARAÇ BAKIM SİMÜLATÖRÜ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
On Numara belli oldu! Bir talihliye 5.5 milyon
Bir talihliye 5.5 milyon
Çılgın Sayısal Loto belli oldu! 262 milyon devretti
262 milyon devretti
Darbedildikten sonra intihar eden Ebru Açıkalın’ın davasında takipsizlik kararı!
Ana isyan!
Konya’da dehşet anları! Eşine kızan adam doğal gaz borusunu kesti | Ortalık savaş alanına döndü
Doğal gaz dehşeti