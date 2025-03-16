Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR hafta içi teknik direktör değişimine gitti ve kulübün bir başka efsanesi Fatih Tekke takımın başına geldi. Hocaya yürekten başarılar diliyorum.

Fatih hoca maçtan önce verdiği demeçte, "Bir anda radikal değişiklikler beklenmemesi gerektiğini ve ilk hedefin futbolcuları mental anlamda havaya kaldırmak olduğunu" belirtti. Başakşehir karşılaşması da bunu gösterdi zaten. Trabzonspor'un yaptıkları ve yapamadıkları yine belirliydi. Bazı şeyler değişmiş, bazı sorunlar ise devam ediyordu. Trabzonspor, erken bulduğu golle öne geçmesine rağmen maçın kontrolünü elinde tutamadı. Savic'in eksikliği fazlasıyla hissedilirken, Visca-Pedro kanadı ve Pedro-Türkmen bağlantısı savunmada sık sık aksadı. Maç, Trabzonspor'un ellerinden kaymak üzereyken tartışmalı bir penaltı kararıyla daha da kritik bir noktaya geldi.

Geçen hafta Hatayspor maçında Banza'ya yapılan müdahaleyi yeterli bulmayan hakem, bu kez rakip Trabzonspor olunca Yusuf Sarı'ya yapılan basit müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi. Fakat Trabzonspor'un şansı, kalede Uğurcan Çakır gibi bir duvarın olmasıydı. Bu maçta Trabzonspor'un en büyük kahramanı hiç şüphesiz Uğurcan Çakır'dı.

Yalnızca kurtarışlarıyla değil, oyun kurma becerisiyle de Trabzonspor'un galibiyetinde başrol oynadı.

Ancak Uğurcan sadece ayaklarıyla değil, elleriyle de muhteşem bir performans sergiledi. Özellikle yüzde yüzlük iki net pozisyonu çıkarması ve ardından gelen tartışmalı penaltıyı kurtarması maçın kırılma anlarını belirledi. Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fatih Hoca için bu galibiyet moral verici bir başlangıç olsa da, önünde uzun ve zorlu bir yol olduğu aşikâr.

Trabzonspor taraftarı ona sevgi ve desteğini her zaman gösterecektir.

Ancak oyun içindeki sorunları çözmek, özellikle savunma zaaflarını gidermek biraz zaman alacak.