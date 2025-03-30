Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR'UN Fatih Tekke ile başlayan yeni döneminde hücum planlarının şekillendiğini ve geleceğe dair umut verici sinyaller verdiğini gördük.

Özellikle hücum setlerinde belirgin bir organizasyon vardı ve bu düzenin en kilit isimlerinden biri Mustafa Eskihellaç'tı.

Trabzonspor özellikle topa sahip olma oyununu daha bilinçli oynamaya, belirli prensipler çerçevesinde hücum etmeye başladı. Örneğin kanat organizasyonlarında dikkat çekici varyasyonlar üretti. İlk gol ise bunun en somut örneklerinden biri oldu ve yine Mustafa Eskihellaç bu organizasyonun kilit parçasıydı.



YAPILANMA KAÇINILMAZ

Mustafa doğru pozisyon alma ve pas opsiyonu yaratma, üçgen kurarak oyunu açma, final aksiyonu ve asist katkısında kusursuza yakındı. Mustafa bu performansını sürdürür ise Milli Takımın da vazgeçilmezleri arasında yerini alır. Fatih Tekke'nin kendi oyun felsefesini sahaya tam anlamıyla yansıtabilmesi için hem zamana hem de bazı mevkilerde farklı profilde oyunculara ihtiyacı olduğu da ortada. Bu da doğal olarak transfer gerekliliğini gündeme getiriyor.

Sezonun geri kalanında mevcut kadroyla en iyi verimi almak öncelik olsa da, yazın ciddi bir yapılanma kaçınılmaz görünüyor.