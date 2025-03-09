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A'dan B'ye B'den C'ye

Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

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Eklenme Tarihi 9 Mart 2025

TRABZONSPOR'UN en büyük sorunu, sahada belirgin oyun planının olmaması.
Şenol Güneş ve teknik ekibin sezon başından bu yana istikrarlı bir sistem oturtamaması, takımı dağınık hale getiriyor. Teknik adam müdahalesi, takımın sahada ne yapacağını bilmesini sağlar.
Oyuncuların bireysel yetenekleri kadar, sistem içindeki uyumları da kritiktir. Trabzonspor'da ise planlar sürekli değişiyor ve bu da taktiksel kaosa yol açıyor. Teknik ekibin doğru dokunuşları olmadan takımın toparlanması mümkün değil. Şenol Güneş ve ekibinin net bir oyun felsefesi oluşturması şart. Ancak bu saatten sonra olur mu, bilemem?
Trabzonspor, bu sezon deplasmanlarda oldukça kötü bir performans sergiliyor ve henüz galibiyetle tanışamadı. Tutunabileceği tek dal, iç sahada aldığı sonuçlar. Bugün, ligin küme düşmesi neredeyse kesinleşmiş takımlarından Hatayspor ile karşılaştı. Beklentimiz, Trabzonspor'un bu maçta bir reaksiyon göstermesiydi; ancak yine olmadı! Sahaya çıkan futbolcular, Trabzonspor'un tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdiğinin farkında değil gibiydi. Bu, saha içindeki teknik sorunlardan bile daha büyük bir problem. Takım, hafta içi çalıştığı bir A planıyla maça başlıyor, bu plan tutmayınca B planına geçiyor, o da işlemeyince C planına sarılıyor. Bu istikrarsızlık hem teknik heyet hem de sahadaki oyuncular için endişe verici. Sezonun bu haftasına gelinmesine rağmen, Trabzonspor'un ne hücumda ne de savunmada oyun ve oyuncu istikrarını yakalayamaması büyük bir sorun. Üstelik, kendisine karşı hücum etmeye bile niyetli olmayan rakibe karşı çaresiz duruma düştü.
Durumu özetlemek için iki kelime yeterli: Hayal kırıklığı.

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