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Deplasman kabusu

Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

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Eklenme Tarihi 4 Mart 2025

TRABZONSPOR'UN deplasman sıkıntısı devam ediyor. Maçın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun tercih etti, bu da temponun oldukça düşük kalmasına neden oldu. Konyaspor, savunma güvenliğini ön planda tutarak geride beklemeyi seçti. Trabzonspor ise topa sahip gibi görünse de pas temposu oldukça düşüktü, bu da iyi kapanan Konyaspor savunmasını aşmayı zorlaştırdı.
Hücumda hareketlilik eksikti, özellikle Savic'in takım arkadaşlarına el-kol hareketleriyle yönlendirme çabası bunu gösteriyordu.
Trabzonspor, Visca ve Sikan gibi oyuncularla bloklar arasında top almayı pek denemedi, bu da pozisyon üretimini kısıtladı. İkinci yarıda Trabzonspor, oyuncu değişiklikleriyle daha hareketli bir oyun sergiledi. Ancak buna rağmen, deplasmandaki galibiyet hasreti yine son bulmadı.
İç sahada dominant bir oyun sergileyen Trabzonspor'un deplasmanda bambaşka bir kimliğe bürünmesi, takım adına büyük sorun.
Galibiyetsiz geçen her deplasman maçı, bu özgüven problemini daha da derinleştiriyor. Bu farkın giderilmesi şart, aksi takdirde Trabzonspor'un istikrar yakalaması zor görünüyor.

"Galibiyetsiz geçilen her deplasman maçı özgüven problemini daha da derinleştiriyor.
Böyle giderse istikrar yakalamak zor olacak"

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