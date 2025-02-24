Ulaş Özdemir

ŞENOL Hoca hafta içi hücumdaki oyuncuların rollerinde değişiklik yapabileceğinin sinyallerini vermişti.

Mendy için "Oyunu organize edişi iyi değil ancak mücadelesi çok yüksek" demişti. Nitekim maçta da Mendy'i daha çok sekiz numara rolünde, hücuma katkı verirken gördük. Ancak oyun kurma ve hücum geçişlerindeki aksaklıklar, takımın üretkenliğini doğrudan etkiledi.

Visca-Zubkov-Sikan üçlüsünün rol dağılımı maçın başında iyi değildi. Sikan çizgiye hapsolunca sol kanat üretkenliği düştü, Zubkov ise ortada kayboldu. 15. dakikadan sonra Zubkov sağa, Visca serbest role geçince ve Banza bağlantı oyununa katılınca Trabzonspor hücumda daha etkili oldu. Ancak oyunun tatmin edici olduğunu söylemek zor; iki gol de duran toplardan geldi. Trabzonspor'un sekiz numara eksikliği, yalnızca savunma ve hücum dengesini değil, pas akışını ve takımın genel temposunu da olumsuz etkiliyor. Eğer Trabzonspor devre arasında bu bölgedeki problemi çözebilseydi, orta sahasını çok daha doğru kurgulayabilirdi.

Kupa maçı düşünülerek yapılan değişiklikler, Trabzonspor'un oyununu ileriye taşımak yerine daha da geriye götürdü. Büyük takımlar, özellikle iç sahada son anlarda böylesine baskı ve goller yiyorsa teknik ekibin düzeltmesi gereken çok şey var demektir!

"Trabzonspor'da 8 numara eksikliği sadece savunma ve hücum dengesi değil pas akışını ve tempoyu olumsuz etkiliyor"