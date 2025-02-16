Ulaş Özdemir

UZUN zaman sonra iki takımın da zirveden uzak olduğu, iddiasız bir maç izledik. Karşılaşma öncesinde oyunun kaderini orta sahaların belirleyeceğini düşünüyordum.

Nitekim, Trabzonspor adına durum tam olarak böyle oldu.Trabzonspor'un orta sahadaki iki iç oyuncusu Ozan ve Cham, ne rakibi karşılarken ne de oyun kurulumunda etkili olabildi. Beşiktaş ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çok kolay geçti ve bu da oyunun ilk yarıda genellikle Trabzonspor yarı sahasında oynanmasına neden oldu. Trabzonspor'un iki bek oyuncusu, Mustafa ve Pedro, hücum yetenekleri olan isimler. Ancak bu durum, savunmadaki zaaflarını daha belirgin hale getirdi. Beşiktaş'ın kanat organizasyonlarına karşı çok zorlandılar.

Tabii ki bu yalnızca iki oyuncuya bağlı değildi. Trabzonspor özellikle ilk yarıda oyunun hiçbir alanında varlık gösteremedi. Trabzonspor'un golü, Beşiktaş'ın hücuma çıkarken çok tehlikeli bir bölgede top kaybı yapmasıyla geldi.



BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Bordo-Mavililer'in ilk yarıyı önde kapatmasını büyük ölçüde futbol şansı olarak değerlendirebiliriz.

Bunun yanı sıra, Trabzonspor'un en önemli avantajlarından biri, Beşiktaş'ın hava toplarında etkisiz olmasıydı. Nitekim, ilk yarının ortalarından itibaren Savic'in hava hakimiyeti sayesinde Bordo-Mavililer üzerlerindeki baskıyı kırmayı başardı.

Bu kadar kötü bir ilk yarının ardından, devre arasında Trabzonspor'dan oyuncu değişikliği ya da formasyon değişikliği bekliyordum. Ancak ikinci yarıya aynı şekilde başladı ve yalnızca yedi dakika dayanabildi. Yine engel olunamayan bir kanat organizasyonundan gol yedi. Golden sonra Beşiktaş'ın dominasyonu devam etti ve ikinci golü de buldu.

Bu noktada Şenol Güneş'in ikinci yarıya başlarken hiçbir müdahalede bulunmaması büyük hayal kırıklığı yarattı. Sonrasında yapılan değişiklikler de oyunun gidişatını değiştirmedi.

Sonuç olarak, Trabzonspor bu performansıyla Avrupa potasını yakalamasının zor olduğunu gösterdi.