Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR'UN iç sahada daha etkili başlangıç yapmasını beklerken tam aksine, maça harika başlayan taraf Eyüpspor oldu. Daha ilk dakikalarda Tayfur Bingöl ile çok net fırsat yakaladılar. Uğurcan Çakır muhteşem kurtarışla gole izin vermedi. Hemen ardından Eyüpspor penaltı kazandı ve yine sahneye çıkan Uğurcan, köşeden çıkardığı harika kurtarışla takımını oyunda tuttu.

Bu iki büyük tehlikenin ardından Trabzonspor oyuna girebilecek mi diye düşündüm lakin yine beklenen reaksiyon gelmedi. İlk yarının ortalarına kadar Trabzonspor oldukça etkisizdi. Burada Eyüpspor'un hakkını teslim etmek gerekiyor ki disiplinli ve agresif oynadılar. İkinci yarıya başlarken Şenol Güneş iki değişiklik yaptı: Zubkov ve Umut Güneş kenara alındı. Bu değişiklikler, kağıt üzerinde riskli gözükse de oyuna olumlu yansıdı. Rol karmaşası ortadan kalkınca Trabzonspor, ön alan presini daha etkili yapmaya başladı. Eyüpspor, geriden pasla çıkmakta ısrar eden bir takım ve bu oyun anlayışı, iyi bir ön alan presiyle cezalandırılabilirdi. Nitekim, Trabzonspor da golü böyle buldu.

Sonuç olarak, bordomavililer ilk yarıda kötü, ikinci yarıda ise nispeten daha iyi bir oyun sergiledi. Ancak takım olma yolunda hala atılması gereken önemli adımlar var. Trabzonspor artık bir galibiyet serisi yakalayıp Avrupa potasına doğru tırmanmak istiyor. Eyüpspor bu süreçte önemli bir rakipti, ancak asıl kritik sınav Beşiktaş deplasmanında verilecek.

Bu zorlu periyodu nasıl geçtiği, Trabzonspor'un sezon sonunda ligi nerede bitireceğini belirleyecek.



"Trabzonspor ikinci yarı daha iyi oynadı.

Ancak Bordo- Mavililer asıl sınavını bu hafta Beşiktaş karşısında verecek"