Ulaş Özdemir

Son bir aydır sahada olumlu sinyaller veren Trabzonspor'un, bu yükselen formunu kötü deplasman karnesini düzeltmek için bir fırsata dönüştürüp dönüştüremeyeceğini merak ediyorduk.

Ancak görünen o ki, bu beklenti karşılıksız kaldı. Oyun üstünlüğü zaman zaman Trabzonspor'un elinde gibi görünse de, net pozisyon üstünlüğü tartışmasız şekilde Kayserispor'daydı. Kayserispor, hem şehir hem de takım olarak yeni teknik direktör değişiminin getirdiği taze enerjiyle sahada dirençli bir kimlik sergiledi. Trabzonspor ise maçın hiçbir anında bu direnci kıracak çözüm üretemedi.



Bireysel performanslara baktığımızda, Uğurcan ve Savic dışında öne çıkan isimden bahsetmek güç. İlk yarıdaki tutuk görüntüyü orta saha kurgusuna ve Nwakaeme'nin yokluğuna bağlamak mümkündü. Fakat ikinci yarıda Şenol Hoca'nın hem kurguda yaptığı değişiklikler hem de Nwakaeme'yi oyuna dahil etmesi dahi bu görüntüyü değiştirmeye yetmedi.



DAHA ÇOK MESAFE VAR

Bu durum, sorunun yalnızca diziliş ya da bireysel eksikliklerle açıklanamayacak kadar derin olduğunu gösteriyor. Kayserispor, Trabzonspor'un uzun süredir çözemediği bir sorunu bir kez daha gözler önüne serdi: "Rakip takım derin savunma yaptığında Trabzonspor üretkenlikte ciddi zorluklar yaşıyor." Bu kırılganlık, bordo-mavililerin oyun felsefesinde hâlâ tamamlanmamış eksik halkalar olduğunu işaret ediyor.



Avrupa kupalarına katılma yolunda Trabzonspor'un kat etmesi gereken daha çok mesafe var. Yalnızca sonuç odaklı değil, oyun karakterini güçlendiren ve her türlü senaryoya çözüm üretebilen bir yapıya evrilmek zorundalar.