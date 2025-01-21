Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR'un son haftalardaki performansına baktığımızda, özellikle hücum anlamında Şenol Güneş'in her takımında gördüğümüz belirgin oyun sekanslarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu durum, Trabzonspor için oldukça olumlu bir gelişme. Savunma tarafında hâlâ bazı aksaklıklar olsa da, bir takımın Şenol Güneş mentalitesini kazanması açısından sergilenen bu performans son derece değerli. Savunmadaki sorunların ise özellikle transfer dönemi sonrası belirli bir seviyeye ulaşacağını düşünüyorum. Son haftaların formda ismi Cham'ın yokluğunda, Ozan Tufan'ın göstereceği performans merak konusuydu. Ancak Ozan, kesinlikle Cham'ı aratmadı.



Hem hücumda hem de savunmada üzerine düşeni eksiksiz yaptı ve bu harika oyununu bir gol ve bir asistle taçlandırdı.

Bir diğer dikkat çeken isim ise Batagov. Sadece ayak kalitesiyle değil, savunma becerileriyle de her geçen gün ne kadar üst seviyeye çıkabileceğinin sinyallerini veriyor. Trabzonspor'un gün geçtikçe daha iyiye gideceğine inanıyorum, ancak takımın hâlâ transfer ihtiyacı olduğu açık.

Özellikle kanat bölgesinde bu ihtiyaç net bir şekilde hissediliyor.



Nwakaeme ve Visca mükemmel oyuncular, ancak yaşları ve sakatlık durumları mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Bu iki oyuncu, hem tecrübeleri hem de oyun kaliteleriyle takımın adeta ağabeyleri konumunda. Bu nedenle, onları destekleyecek genç ve dinamik oyuncuların transfer edilmesi, takımın geleceği açısından kritik bir adım olacaktır.