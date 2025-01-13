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Seri zamanı

Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

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Eklenme Tarihi 13 Ocak 2025

LİGDE Antalyaspor karşısında oynanan maçta, özellikle ilk 15 dakikada beklentilerimin çok altında bir Trabzonspor izledim. Saha içi organizasyondan uzak, dağınık bir görüntü sergileyen takım, Banza'nın golüyle adeta yeniden doğdu. Bu gol sonrası ibre tamamen Trabzonspor'a döndü ve o dakikadan itibaren bence sezonun en iyi oyunlarından birini sahaya koydular. Bu toparlanmanın ana sebebi Muhammed Cham'dı.
Onun mücadelesi, takımın geri kalanını ateşledi ve Trabzonspor'un oyuna dönmesine katkı sağladı.

BATAGOV ÇOK İYİ
Artık Trabzonspor için "seri zamanı" geldi. Yeni transferlerin de katkısıyla alınacak galibiyetler, bu sezonun kötü geçen ilk yarısının izlerini silmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Şimdi, tarihindeki en zorlu dönemlerden birini yaşayan Trabzonspor'un yeniden ayağa kalkma ve güçlü bir çıkış yapma zamanı!

Ayrıca Arseniy Batagov'a da değinmek istiyorum. Bu transferde emeği geçenlere teşekkür ederim.
Çok temiz bir ayağa ve iyi bir fiziğe sahip. Geri koşmalarındaki hızı ve başarısı da dikkat çekiciydi.

"Tandemdeki partneriyle uyumu oturduğunda çok daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum.
Şimdi, tarihindeki en zorlu dönemlerden birini yaşayan Trabzonspor'un yeniden ayağa kalkma ve güçlü bir çıkış yapma zamanı!"

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