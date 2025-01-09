PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar En görünür hedef

En görünür hedef

Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 9 Ocak 2025

TRABZONSPOR, bu maçta hücum anlamında etkileyici bir performans sergiledi.
Özellikle ikinci yarıda kanat organizasyonları ve hücum setleri oldukça başarılıydı. İlk yarıda da bu organizasyonlara yönelik bir çaba vardı, ancak Umut Güneş'in kanatta oynaması nedeniyle işler biraz daha zordu. Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle birlikte her iki kanat da işlerlik kazandı ve takım istenilen pozisyonları üretmeye başladı. Bu maçı, geçtiğimiz haftalarda oynanan Samsunspor karşılaşmasıyla kıyaslayacak olursak; orta sahada Batista Mendy'nin varlığı Trabzonspor'u olumlu anlamda ciddi şekilde etkiledi. Mendy'nin savunma katkısı ve oyunu ileriye taşıma yeteneği, Cham'ın üzerindeki yükü hafifletti. Bu sayede Cham hem Visca'nın hem de Nwakaeme'nin kanadına destek verdi ve üretkenliğe katkıda bulundu.

Trabzonspor, basit hatalar nedeniyle rakiplere çok fazla pozisyon veriyor.
Şenol Güneş, göreve geldikten iki hafta sonra, "Çok fazla basit pas hatası yapıyoruz, bunu azaltmamız lazım," şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak aradan geçen süreye rağmen bu konuda ciddi bir iyileşme sağlanamadı.

Bugün Alanyaspor, Trabzonspor'un bu zafiyetlerini değerlendirerek hatırı sayılır pozisyonlar üretti. Bu tür ciddi pozisyonları Trabzonspor hemen her maçta rakiplerine veriyor. Bu durum, sahadaki kötü sonuçlara doğrudan yansıyor. Savunma güvenliğini artırmak, Trabzonspor'un toparlanması için en kritik adım olacaktır. Basit hatalar ve savunma zaafiyetleri düzeltilmeden istikrarlı sonuçlar almak zor görünüyor. Bunun yanı sıra devre arası transfer dönemi, takımın hedeflerine ulaşabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Eğer bu fırsat iyi değerlendirilirse, Türkiye Kupası hedefi Trabzonspor için çok daha gerçekçi hale gelecektir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hatalar silsilesi 05 Ocak 2025, Pazar Uğurcan ve.. 23 Aralık 2024, Pazartesi Savunamadan 17 Aralık 2024, Salı Fırsatın kaçışı 07 Aralık 2024, Cumartesi
EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi
EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME
Galatasaray 2-2 Başakşehir | MAÇ ÖZETİ İZLE
Galatasaray 2-2 Başakşehir | MAÇ ÖZETİ İZLE
İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...
İşte Aslan'ın ilk transferi! Mikautadze derken...
Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?
Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?
Üretimden perakendeye fahiş fiyat artışı! Zam nerede başlıyor?
Üretimden perakendeye fahiş fiyat artışının arkasında ne var?