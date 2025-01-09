Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR, bu maçta hücum anlamında etkileyici bir performans sergiledi.

Özellikle ikinci yarıda kanat organizasyonları ve hücum setleri oldukça başarılıydı. İlk yarıda da bu organizasyonlara yönelik bir çaba vardı, ancak Umut Güneş'in kanatta oynaması nedeniyle işler biraz daha zordu. Nwakaeme'nin oyuna girmesiyle birlikte her iki kanat da işlerlik kazandı ve takım istenilen pozisyonları üretmeye başladı. Bu maçı, geçtiğimiz haftalarda oynanan Samsunspor karşılaşmasıyla kıyaslayacak olursak; orta sahada Batista Mendy'nin varlığı Trabzonspor'u olumlu anlamda ciddi şekilde etkiledi. Mendy'nin savunma katkısı ve oyunu ileriye taşıma yeteneği, Cham'ın üzerindeki yükü hafifletti. Bu sayede Cham hem Visca'nın hem de Nwakaeme'nin kanadına destek verdi ve üretkenliğe katkıda bulundu.



Trabzonspor, basit hatalar nedeniyle rakiplere çok fazla pozisyon veriyor.

Şenol Güneş, göreve geldikten iki hafta sonra, "Çok fazla basit pas hatası yapıyoruz, bunu azaltmamız lazım," şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak aradan geçen süreye rağmen bu konuda ciddi bir iyileşme sağlanamadı.

Bugün Alanyaspor, Trabzonspor'un bu zafiyetlerini değerlendirerek hatırı sayılır pozisyonlar üretti. Bu tür ciddi pozisyonları Trabzonspor hemen her maçta rakiplerine veriyor. Bu durum, sahadaki kötü sonuçlara doğrudan yansıyor. Savunma güvenliğini artırmak, Trabzonspor'un toparlanması için en kritik adım olacaktır. Basit hatalar ve savunma zaafiyetleri düzeltilmeden istikrarlı sonuçlar almak zor görünüyor. Bunun yanı sıra devre arası transfer dönemi, takımın hedeflerine ulaşabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Eğer bu fırsat iyi değerlendirilirse, Türkiye Kupası hedefi Trabzonspor için çok daha gerçekçi hale gelecektir.