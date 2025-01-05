Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR'UN bu sezonki performansını özetlemek gerekirse: "Kaşıkla alıyor, kepçeyle veriyor. Trabzonspor tarihinin en sakar ve hataya meyilli takımlarından birini izliyoruz.



Yazının başlığı "Hatalar Silsilesi," ancak bu sadece oyunculara yönelik bir eleştiri değil. Sezon başından bu yana alınan kararlardaki hatalar, Trabzonspor'un bu hale gelmesine yol açtı.

Artık takımın inişli çıkışlı performansını izlemek sürpriz değil ayniyle vaki.



Oyuncuların iyi ya da kötü oynaması bir yana, bu hatalar puan almayı daha da zorlaştırıyor. Rakipler artık Trabzonspor'a hazırlanırken şu mantaliteyle hareket ediyor: "Topu verelim, zaten üretmekte zorlanıyorlar. Geride boşluk bırakıyorlar ve bireysel hataya açıklar." Trabzonspor, ikinci yarının özellikle 45. ile 65. dakikaları arasında nispeten iyi bir performans sergiledi. Ancak bu süreçte de üretkenlikten uzaktı. Ayrıca Samsunspor'a ciddi pozisyonlar verdi.



Üstelik bu pozisyonların birçoğu bireysel hatalardan kaynaklandı. Asıl sorun burada: Takımın iyi ve kötü dakikaları olabilir, ancak savunma yapamamak, oyun ne kadar iyi gözükürse gözüksün, başarılı sonuçlar alınmasını engelliyor.

Şenol Güneş gibi tecrübeli bir teknik direktör bile bu kadrodan istediği oyunu çıkaramadı.

Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet alamaması tesadüf değil.

Artık bir şeyleri değiştirme vakti geldi.



Kadro yapısında, oyun anlayışında ve yönetimsel kararlarda ciddi revizyon şart. Trabzonspor'un bu kötülüğü bir tarafa hakemler de her maç çaldıkları düdüklerle karşılaşmaların önüne geçti.



Gerek Ozan'ın düşürüldüğü ve penaltı verilmeyen gerekse Ozan'a Samsun'un golü öncesinde yapılan faul Mehmet Türkmen ve VAR tarafından es geçildi.

Biz yazmaktan usandık onlar hala utanmıyor.