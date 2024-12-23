Ulaş Özdemir

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında sergilediği etkili hücum performansını Bodrumspor karşısında sürdürüp sürdüremeyeceği büyük bir merak konusuydu.



Galatasaray maçı, orta sahaların rahat geçildiği bir oyun olmuş ve Trabzonspor hücumda daha rahat bir görüntü çizmişti. Ancak Bodrumspor maçı tamamen farklı bir senaryoyla başladı. İlk yarıda, Bodrumspor'un katı savunması ve oyunu yavaşlatma çabası Trabzonspor'u oldukça zorladı.

Savunmanın merkezindeki genç oyuncu Ali Şahin, hem savunma aksiyonlarında hem de oyun kurulumunda yetersiz bir görüntü çizdi.

Bodrumspor, baskısını özellikle onun üzerine yoğunlaştırarak Trabzonspor'un oyun kurmasını engelledi.



İlk yarı boyunca topa sahip olan Trabzonspor, buna rağmen pozisyon üretmekte zorlandı ve kalesinde ciddi tehlikeler yaşadı. Hücum hattında Visca ve Dragus'un yokluğu takımın yaratıcı aksiyonlardan uzak, tekdüze bir oyun oynamasına yol açtı.

Maçın ikinci yarısına Şenol Hoca, Enis Destan'ı oyuna alarak başladı.



Bu hamleyle Trabzonspor biraz daha özgüvenle oynadı ve 45. dakikadan 60. dakikaya kadar baskı kurmayı başardı. Ancak bu baskı, yine de üretkenlikten uzaktı. Maçın beraberlikle sonuçlanacağı düşünülürken sahneye Pedro çıktı ve harika golle galibiyeti getirdi. Bu gol, maçın sonucunu belirlerken aynı zamanda Trabzonspor'un ligin ilk yarısındaki sorunlarını da gözler önüne serdi:

Üretkenlik eksikliği ve savunmada açık verme.



Trabzonspor, bu maçta kaleci Uğurcan Çakır'ın ve orta sahada Lundstram'ın üstün performansına fazlasıyla ihtiyaç duydu. Uğurcan, sezon başından bu yana %76 kurtarış oranıyla oynuyor ve maç başına 4.6 kurtarış yapıyor. Bu karşılaşmada da yine kritik anlardaki kurtarışlarla takımını oyunda tuttu. Eğer U��urcan gününde olmasaydı, Trabzonspor için kötü bir senaryonun konuşulması içten bile değildi.

Lundstram ise orta sahadaki mücadelesiyle takımın dengesini sağladı.



Hem savunmaya katkı verdi hem de Trabzonspor'un oyun kurmasını kolaylaştırdı. Ancak bu bireysel performanslar, Trabzonspor'un genel oyunundaki eksikleri gizleyemedi:



Üretememek ve savunmada zaaflar vermek. Bu galibiyetin, Trabzonspor adına bir şahlanışın başlangıcı olmasını dileyelim. Fakat bu yolculukta, Uğurcan ve Lundstram gibi isimlere sürekli bel bağlamaktansa, takımın genel yapısındaki sorunları da çözmek şart.