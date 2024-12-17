Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR'un bu sezon savunmada sergilediği performansın sorunlu olduğu bir gerçek. Bunun birkaç temel nedeni var: Defansta görev alan oyuncuların genç ve tecrübesiz olması, fiziksel temas oyununa uzak kalmaları ve savunma hattında istikrarın bir türlü sağlanamaması. Bu faktörler, Trabzonspor'un defansif anlamda ciddi zaaflar yaşamasına neden oluyor.

Yine de Trabzonspor, özellikle ilk yarıda fena bir performans sergilemedi. Nwakaeme eski günlerinden esintiler sundu ve taraftarlara keyifli anlar yaşattı. Trabzonspor, Ozan'ın harika bir hızlı hücum golüyle eşitliği yakaladı. Ancak hemen ardından, hakem Kadir Sağlam'ın tartışmalı bir faul kararı sonrası Galatasaray, hızlı bir atakla Yunus'un mükemmel golüyle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı avantajlı tamamladı.

Trabzonspor, önceki maçlarına kıyasla hücumda daha etkili bir performans sergilese de savunmadaki sorunlar nedeniyle bu çabalar boşa gitti. Dalgınlık, bireysel hatalar, sertlik eksikliği ve takım savunmasındaki yetersizlikler, Trabzonspor'un elindekini adeta kaşıkla alıp kepçeyle vermesine sebep oldu. Ancak savunmada iyileşme sağlandığında Trabzonspor da toparlanacaktır.

Son olarak Anthony Nwakaeme'ye değinmeden geçemem. Trabzon şehrinde heykeli dikilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Elbette kariyerinin zirvesinde değil, ancak bugün izlediğimiz performans, onun en iyi üç Nwakaeme performansından biri olarak hafızalara kazınacak kadar etkileyiciydi. Trabzonspor'un böylesine bir kaliteye ihtiyacı var ve bu ışığı yeniden bulmaları şart.

Kadir Sağlam'ın yönettiği son maç, hakem hatası olmanın çok ötesindedir ve Türk futbolundaki sistematik çürümüşlüğün resmidir.