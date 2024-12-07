Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR'UN dün akşam aldığı beraberlik, son dakikaların nefes kesen temposuyla bir NBA maçını andırdı. Ancak heyecanın zirve yaptığı bu anlarda, takımın skoru koruyamaması büyük hayal kırıklığı yarattı. Kritik bir maçta öne geçmişken galibiyeti kaçırmak, hem sahadaki oyuncuların hem de takımın genel yapısının mental dayanıklılığını sorgulatıyor. Maçın son dakikalarında yaşananlar, seyirciye yüksek adrenalin yaşatsa da Trabzonspor adına bu anlar, disiplinsizlik ve panik dolu bir dağınıklığın yansımasıydı.

Takım, skor üstünlüğünü koruyacak sakinliği ve aklı sahaya yansıtmakta zorlandı. Genç oyuncuların heyecanı ve baskı anlarında liderlik eksikliği, Trabzonspor'un en büyük zaaflarından biri olarak tekrar gün yüzüne çıktı.



KIRILGAN SAVUNMA

Beraberliği getiren goller, Trabzonspor savunmasının kırılgan yapısını bir kez daha ortaya koydu.

Pozisyon alma sıkıntıları, bireysel hatalarla birleştiğinde son dakikalarda rakibe direnç göstermek imkânsız hâle geldi. Bu noktada, taktiksel hata aramaktan ziyade, sahadaki oyuncuların mental gücünü diri tutma konusunda eksik kalındığını söylemek daha doğru olur. Son anlarda yaşanan bu tür kayıplar, sadece puan tablosunda değil, takımın özgüveninde de ciddi yaralar açıyor.

Özellikle genç oyuncular, baskı anlarında tecrübeli bir lider figürüne ihtiyaç duyuyor. Dün akşam oyunu sakinleştirecek, takımı kontrol altında tutacak lider eksikliği açıkça hissedildi. Bu beraberlik, alınmış bir puandan çok kaçırılan bir fırsat olarak hatırlanacak.