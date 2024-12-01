Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR'UN bu sezon oyun anlamında yetersiz kaldığını eleştirmek, bir gereklilik. Sezon başından bu yana istenilen düzende takım görüntüsü vermeyen Trabzonspor, geçen hafta Adana Demirspor karşısında gösterdiği iştahlı futbolun ardından, Alanyaspor deplasmanına umutla gitmişti. Ancak bu umut, sahadaki mücadelenin değil, hakem hatalarının gölgesinde kaldı. Alanyaspor maçında yaşanan hakem skandalları futbolun önüne geçti.

Maçın ikinci yarısının uzatma dakikalarında Trabzonspor'un bulduğu nizami gol, hakem tarafından "faul" gerekçesiyle iptal edildi. Ama dikkat edin: Hakem, gol olduktan sonra faul çaldı. Bu, yalnızca bir hata değil; futbolun kurallarına ve ruhuna yapılmış açık saldırıdır. Bu pozisyonda faul görmek ya art niyet ya da başka bir düzenin parçasıdır. Skandallar bununla sınırlı değildi. Yusuf'un oyundan atıldığı pozisyonda, faulü yapan Visca olmasına rağmen, kartı gören Yusuf oldu.

Richard'ın Hüseyin'e yaptığı net kırmızı kartlık müdahale görmezden gelindi.

Penaltı kararı ise trajikomikti; pozisyonda penaltıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan karar verildi ve maçın dengesi altüst edildi. Türk futbolunu daha ne kadar bu adaletsizliklerle yönetmeyi planlıyorsunuz?

VAR, adaleti sağlamak için mi var, yoksa Trabzonspor'a karşı devreye girmemek üzere mi kurgulandı?

Bu kadar bariz hatalar zinciri artık hata olarak görülemez; bu, Trabzonspor'a yönelik sistematik müdahalenin resmidir.

Bu düzen, yalnızca Trabzonspor'un emeğini değil, Türk futbolunun geleceğini de yok ediyor. Adaletin olmadığı yerde futbol olmaz. Hakemler ve federasyon bu gerçeği görmezden geliyor ki kaybeden yalnızca Trabzonspor değil, Türk futbolu artık!