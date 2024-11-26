Ulaş Özdemir

ESAME, listesi önümüze geldiğinde, Trabzonspor'un ilk 11'i oldukça şaşırtıcıydı.

Şenol Hoca, muhtemelen daha az forma şansı bulan oyuncuları sahaya sürerek onların iştahını ve arzusunu görmek istedi. Bu isteğinin karşılığını hem oyun hem de skor anlamında fazlasıyla aldı.

Adana Demirspor, ligin kadro kalitesi açısından en zayıf takımı ve küme düşme adaylarının başında geliyor.

Kağıt üzerinde kolay gibi görünen bu maç, Trabzonspor adına oldukça stresliydi. Çünkü olası bir puan kaybı, bu sezon Trabzonspor'u derin bir krizin içine sürükleyebilirdi.

İlk yarıya baktığımızda, özellikle ilk 30 dakikada Trabzonspor'u çok beğendim. Ancak son 15 dakikada, özellikle savunmada iyi bir görüntü vermedi. Önceki maçlardan en büyük fark, bence Batagov'un ayak kalitesiydi. Ukraynalı oyuncu, sürekli ileriye ve dikine oynamayı düşünerek Trabzonspor'un hücuma çıkışlarını oldukça kolaylaştırdı.

Batagov'un bu performansı, merkez orta sahada oynayan Mendy'i de rahatlattı. Hücuma çıkarken Trabzonspor, rakip yarı alanda sürekli bir kişi fazla kalmayı başardı. İkinci yarıya ise Trabzonspor adeta fırtına gibi bir başlangıç yaptı ve deyim yerindeyse 10 dakikada maçı bitirdi.

Ancak Trabzonspor'un durumu, bir çiçekle baharın gelmeyeceği gerçeğini değiştirmiyor. Özellikle devre arasına kadar mümkün olduğunca fazla puan toplaması şart. Adana Demirspor karşılaşmasının iyi yönleri, taraftarları umutlandırabilir, ancak Trabzonspor'un geliştirmesi gereken çok yönü olduğu da aşikar.

Muhammed Cham'dan beklentilerim oldukça yüksekti ve bunu önceki maçlarda gösterdiği performansla da hissettirmişti. Ancak bu karşılaşmada, harika oyununu 3 golle taçlandırarak geleceğe güçlü bir mesaj verdi.

Yolunun açık olmasını dilerim.