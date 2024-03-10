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Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tarihi 10 Mart 2024

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ENİS Destan'ın son haftalarda özellikle bağlantı oyunundaki zayıflığı Trabzonspor'un ileride organize olmasını çok zorluyordu.
Abdullah Avcı'dan en ileri uçta Pepe hamlesi geldi.
Hocanın bunu denemesini çok değerli ve doğru buluyorum.
Çünkü işlemeyen bir durum var ise mevcudu değiştirmeye çalışmak kayda değer gelişmedir.
Pepe'nin bağlantı oyununa nasıl katkı vereceği aşikardı!
Soru işareti olan fiziksel durumu ve Karagümrük stoperleri ile olan birebir eşleşmeleriydi. Kendisi de bunun bilincindeydi ki sık sık derine indi. Trabzonspor'un ilk yarıdaki oyununda sürekli pas opsiyonu oldu ve rakip yarı sahaya yerleşimi sağladı.

HEDEF DERBİ ZAFERİ
Karagümrük çok az tehlikeli pozisyon bulabildi. Sadece kornerde fiziksel bir anomali olan Markao ile Denswil'in hiç eşleşememesinden dolayı golü attı. Abdullah Hoca son yarım saat Enis Destan'ı oyuna atarak, Karagümrük'ün alacağı risklerle beraber Pepe'yi o konfor alanına sokmak istedi ve güzel oyununu golle süslemesini sağladı.
Trabzonspor bu maçta bir büyük takım iç sahada nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı.
Her türlü hücum organizasyonuna girdi, ceza sahasına çok sayıda oyuncu soktu, iki beki de oyuna katkı verdi.
Bu harika oyunu önümüzdeki hafta da devam ettirip taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etmek isteyeceklerdir.

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