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Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Onuachu’suzluk ve atletizm
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tarihi 5 Mart 2024

Onuachu’suzluk ve atletizm

A SPOR'daki maçı önü yayınımda şu öngörülerde bulunmuştum:
Birincisi Onuachu'nun yokluğunda Enis Destan'ın orada olması Alanyaspor'un çok daha cesur oynamasına sebebiyet verecekti. Diğer bir konu ise Trabzonspor'un Alanyaspor'un atletizmine nasıl karşılık vereceğiydi.
Maçın sonucunu etkileyen en önemli faktörlerin bu iki durum olduğunu düşünüyorum.
Onuachu olmadığı zaman hücum planları çok sekteye uğruyor. Sıkıştığı zaman topu ona atıp, Onuachu'nun etrafında toplanma konforu Trabzonspor'un elinden gidiyor.
Destan'a kızamıyorum. Çünkü yaşı, fiziksel yapısı, tecrübesi bunları ondan beklememi engelliyor.
İnanılmaz gayretli olmasına rağmen son vuruşlarda, bağlantı oyunlarında katkı verebilmesi için daha çok mesafe kat etmesi gerekiyor.
Trabzonspor'un iki farklı karakteri var. Mendy orta sahada ve stoper olduğunda. Bu iki durumun da getirdikleri ve götürdükleri var. Mendy stoper çıktığında ve Berat-Bardhi-Umut orta sahası ile oynadığında topa sahip olma anlamında sahaya artı yazıyor olabilir. Bu durum nispeten bir iç saha kurgusunda kabul edilebilir. Ancak deplasmana gittiğinizde ve karşınıza atletik oyunculardan kurulu bir takım geldiğinde işler değişiyor. Topsuz oyunda Mendy'nin orta sahada olmaması size büyük eksiler yazabiliyor ve Alanyaspor bunu çok iyi kullandı.
Abdullah Avcı topa sahip olma oyununda Mendy'nin stoperde olduğu kurguyu kullanabilir ama özellikle zor deplasmanlarda Mendy'nin orta saha olduğu kurguyu da oturtması çok önemli.
Trabzonspor oyunun belli bölümlerinde iyi olsa da hücum ederken sorun çözebilecek futbolcu eksikliğini çok hissetti.
Gerçi bu durum sezon başından beri böyle ama

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