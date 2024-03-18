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Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir İki farklı devre
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tarihi 18 Mart 2024

İki farklı devre

MAÇTAN önceki değerlendirmelerimizde orta sahaların çok önemli olduğunu belirtmiştik. İlk yarıda Berat- Mendy orta sahası önündeki dört forvet karakterli oyuncunun hücumuna direnemedi. Fenerbahçe'nin ileride çok hareketli oyuncuları var. Fred, Tadic, Dzeko ve Szymanski. Dördü de o kadar hareketliydiler ve yer değiştirdiler ki, Trabzonspor savunma oyuncuları bir türlü takip edemedi. İç sahadaki Galatasaray derbisinde de benzer görüntü vardı. Kerem, Barış Alper ve Mertens çok rahat hareket alanı bulmuşlardı.
İleride Pepe'nin getirdiği yük Trabzonspor orta sahasına ağır geldi. Bu gibi zorluk derecesi yüksek maçlarda yaptığınız plan tutmaz ise faturası ağır olabiliyor.
Diğer bir etken ise ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe maçında, Trabzonspor'un Onuachu'yu kullanımı ile bu maç Fenerbahçe'nin Dzeko'yu kullanım şekli benzerdi.
Trabzonspor savunma oyuncuları Dzeko'ya hava üstünlüğü kuramadı. Trabzonspor, ilk yarıda F.Bahçe'nin ön alan karşılamasına da cevap veremedi, sürekli Uğurcan'ın degajlarıyla hücum etmeye çalıştı. Fenerbahçe kendini çok yormadan sadece alanı kapatarak istediğini aldı.

"Trabzonspor savunma oyuncuları, Dzeko'ya hava üstünlüğü kuramadı.
F.Bahçe kendini yormadan maçta istediğini aldı."

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