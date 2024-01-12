PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir Merkezkaç kuvveti
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

12 Ocak 2024, Cuma

Merkezkaç kuvveti

GEÇEN haftaki yazımda Ankaragücü maçı ilk 11'inin doğru 11 olduğunu belirtmiştim. Abdul- lah Hoca, Samsunspor karşılaşmasına da aynı 11 ile çıktı.
Buna vurgu yapmamın nedeni şu! Stoper hattında Denswil- Mendy, orta sahada Berat tek oynarken takımın savunma seviyesi ile stoperde Baniya-Benkovic ve orta sahada Berat-Mendy'e dönüldükten sonraki savunma seviyesi arasında ciddi anlamda kalite farkının olmasıydı.
Ankaragücü maçında da Samsunspor maçında da tabii ki hücum anlamında sıkıntıları vardı Trabzonspor'un. Fakat rakibine ne havadan ne yerden neredeyse hiç ezilmedi.

DOĞRU PROFİLLER
Defansta ve merkezdeki oyuncuların fiziksel yapısı yüksek olmak zorunda. Seviyeleri tabii ki tartışılır ancak Trabzonspor defans kurgusunda profil anlamında doğru yolda. Eren-Baniya-Benkovic- Larsen/Mehmetcan- Berat-Mendy-Onuachu, Avrupa futbolunun talep ettiği doğru profiller. Bu doğru profil seçimi son iki maçta gördüğümüz gibi az eforla aslında hücumda sıkıntılar yaşasa da rahat bir şekilde altı puan almasını sağladı. Bundan sonraki süreç eksiklerin dönmesi ve transferlerin yapılmasıyla işin hücum kısmının da daha akıcı hale gelmesi… Bekliyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İdeal 11’i bulduğunda... 07 Ocak 2024, Pazar Merkezi kaybetmek 24 Aralık 2023, Pazar Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Takvim'e özel açıklamalar: Söz bitti artık icraat lazım 23 Aralık 2023, Cumartesi Marka mı makara mı? 20 Aralık 2023, Çarşamba
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dış kaynak açıklaması! Ekonomiye güven artıyor
Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
Hangi kadrolara alım yapılacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru şartları neler 2024? Personel alımı hangi illerde? Sınav tarihleri..
Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı 2024!
1.8 milyon EYT’liye daha maaş geliyor! Kimler yararlanacak?
EYT'de ikinci perde
Epstein dosyasındaki kirli işlerin kilit ismi Banu Küçükköylü! Kayıp Türk kız çocukları iddiası ve tecavüz itirafı: Adnan Oktar bağına dikkat
Epstein dosyasındaki kirli işlerin kilit ismi Banu Küçükköylü!
Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak?
Refah payı ile emekli kök maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA