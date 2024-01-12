Ulaş Özdemir

GEÇEN haftaki yazımda Ankaragücü maçı ilk 11'inin doğru 11 olduğunu belirtmiştim. Abdul- lah Hoca, Samsunspor karşılaşmasına da aynı 11 ile çıktı.

Buna vurgu yapmamın nedeni şu! Stoper hattında Denswil- Mendy, orta sahada Berat tek oynarken takımın savunma seviyesi ile stoperde Baniya-Benkovic ve orta sahada Berat-Mendy'e dönüldükten sonraki savunma seviyesi arasında ciddi anlamda kalite farkının olmasıydı.

Ankaragücü maçında da Samsunspor maçında da tabii ki hücum anlamında sıkıntıları vardı Trabzonspor'un. Fakat rakibine ne havadan ne yerden neredeyse hiç ezilmedi.



DOĞRU PROFİLLER

Defansta ve merkezdeki oyuncuların fiziksel yapısı yüksek olmak zorunda. Seviyeleri tabii ki tartışılır ancak Trabzonspor defans kurgusunda profil anlamında doğru yolda. Eren-Baniya-Benkovic- Larsen/Mehmetcan- Berat-Mendy-Onuachu, Avrupa futbolunun talep ettiği doğru profiller. Bu doğru profil seçimi son iki maçta gördüğümüz gibi az eforla aslında hücumda sıkıntılar yaşasa da rahat bir şekilde altı puan almasını sağladı. Bundan sonraki süreç eksiklerin dönmesi ve transferlerin yapılmasıyla işin hücum kısmının da daha akıcı hale gelmesi… Bekliyoruz.