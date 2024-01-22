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Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

22 Ocak 2024, Pazartesi

Dar kadro mazeret mi?

TRABZONSPOR böylesine önemli bir maça hafta içi yaşanan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakılması krizi, Afrika Kupası'na giden Onuachu, Pepe ve Trezeguet'in yokluğunda çıktı.
Trabzonspor'da ilk 11'e aday 12 oyuncusu var ise ve özellikle hücum konusunda yapabilecekleri tabi ki kısıtlıdır. Ancak transfer tahtası kapalı Kayserispor kadar Galatasaray'ı zorlayamıyorsanız, ne hücumda ne de savunmada varlık gösteremiyor ve herhangi bir şekilde oyun kurmaya teşebbüs dahi edemiyorsanız… İşte bunlar 'dar kadro' mazeretini gerektirmiyor! Hem de kendi evinizde oynadığınız karşılaşmada… Maç boyunca Uğurcan'ın Enis Destan'a degajlarını gördük. O da Galatasaray'ın stoperleri arasında attığı gol dışında pek varlık gösteremedi.
Ne Hüseyin'in sağ bekte başlaması ne iki stoperin oyundan alınması ne sonradan Bakasetas'ın sahaya sürülmesi değil derdimiz!
Trabzonspor'un o stadyum açıldığı günden bu yana en farklı mağlubiyeti hiçbir direnç gösteremeden alması.
İşin acı tarafı Galatasaray, Trabzonspor'u ikinci viteste oynayarak yendi. Takımları form durumları ne olursa olsun bir derbi maçında ev sahibi takım bu kadar gol yiyerek kaybetmemeli. Evet, eksikler var.
Evet, kadro sıkıntılı. Ama burası Trabzonspor!

"Bir derbide ev sahibi takım bu kadar gol yiyerek kaybetmemeli.
Evet, eksikler var.
Evet, kadro sıkıntılı.
Ama burası Trabzonspor!"

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