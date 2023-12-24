Ulaş Özdemir

BİR takımın oyununu belirleyen en önemli bölge, merkez orta sahadır. Dün Bjelica bugün de Abdullah Avcı merkez kurgusunu henüz oturtamadı. Bu oturmadığı sürece bir oyundan bahsedemeyiz.

Berat ve Mendy ikilisinin oynadığı anlar en istikrarlı dönemdi. Tabii ki işin hücum tarafında sıkıntılar vardı ama savunma olarak iyi performans göstermişlerdi.

O ikili bozulduğundan beri rakip takımlar Trabzonspor'un kalesine çok az eforla gelmeye başladı.

Rakip takımın kalitesine göre bu gelişlerin bir kısmı gole çevrildi bir kısmı tehlikeli pozisyon olarak kaldı.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçından bu yana zaman zaman skorları kazansa da oyunu kazanacak organizasyon sahaya koyamadı.

Bunun en önemli sebepleri yukarıda bahsettiğim orta saha kurgusunun yanında defans hattının da sorunlu olmasıydı.

Bordo-Mavililer belli ki ilk etapta stoper, orta saha ve forvet transferi gerçekleştirecek.

Burada en fazla eforu merkez ortasaha kurgusunu oturtmak üzerine harcamalı.

Gelecek için atılacak en önemli adım budur. Planlamada Trabzonspor yönetimine, teknik heyetine ve scout ekibine çok büyük iş ve sorumluluk düşüyor.