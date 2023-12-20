Ulaş Özdemir

TÜRK futbolunun geldiği nokta, yönetilemez olduğudur!

Marka değerimiz diye pamuklara sarmamız gereken bu lig artık makaraya sarılmıştır. Nasıl çözülecek nasıl düzeltilecek nasıl yeniden ayağa kaldırılacak inanın bilmiyorum.

Önce bir hakemin saldırıya uğraması sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun takımını sahadan çekmesi. Doğru olan hiçbir şey yok! Yanlışların üstüne yeni yanlışlar ekleniyor… Karşılaşmada hakeme dair ne var diye bakarken, belki de en sorunsuz hakem yönetimlerinden birini izledik.

Eğer Trabzonspor'un golden önce faul yaptığına dair itiraz var ise, yok! Hem Ali Şansalan hem de VAR'daki Serkan Tokat'ı tebrik etmek gerekiyor. Başkan Sarıalioğlu'nun oyuncularının şiddetli itirazlarına rağmen neden bu kadar öfkelenerek takımını sahadan çektiğine dair açıklamasını da merakla beklediğimi vurgulayarak gelelim maça…

MAKSİMUM PUAN OLMALI

Trabzonspor, İstanbulspor karşısına Gaziantep deplasmanındaki 11 ile çıktı. Abdullah Avcı'nın bildiği oyuncuları kullanarak ve bir 11 istikrarı yakalayarak en azından devre arasına kadar takımı götürmek istediğini tahmin ediyorum. Maçın en güzel anı, Trabzonspor yakaladığı geçiş hücumunda top takımdaki en güvenilir ayak olan Visca'ya gelmesiydi. Visca, Onuachu'yu gördü o da kariyerinde en iyi yaptığı işlerden birini ortaya koydu ve Trabzonspor'u tekrar öne geçirdi. Bu ve benzeri senaryoları Trabzonspor'da ligin ilk yarısı bitene kadar göreceğiz gibi gözüküyor. Bu periyodu maksimum puanla geçmek Trabzonspor'un ana hedefi olmalı.