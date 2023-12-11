Ulaş Özdemir

MENDY bu takımın en değerli oyuncusu. Hem saha içinde vereceği katkı hem de değer kazanıp satış yapacağı yer, merkez orta sahadır. Mendy'nin stoper oynaması tek maçlık plan ise anlaşılabilir ancak kalıcı bir plan olacaksa hakikaten anlaşılamaz.

Merkez orta saha oyuncusunun stoperde denenmesi dünyada nadir de olsa görülebilen bir durumdur ve genelde sonuç alınamamıştır.

Bu Okay Yokuşlu'da da Gbamin'de de Mehmet Topal'da da Rodri İspanya Milli Takımı'nda oynarken de böyleydi… Bordo-Mavililer ilk yarının ortalarındaki 15 dakikalık zaman diliminde Gaziantep'in bıraktığı boşlukları kullanmasını bildi. Özellikle Visca'yı demarke pozisyonda bırakmayı başardılar ve bunların çoğu tehlikeli pozisyona dönüştü.



ÖNEMLİ VARYASYONLAR

Onuachu gününde olsaydı Trabzonspor ilk yarıyı 2-0 bitirirdi.

İkinci yarının başında da yine Visca kanatta topla buluştu, Onuachu yine kaçırdı ve önünde kalan topu Trezeguet ağlara gönderdi.

Bu tür varyasyonlar Trabzonspor gibi pas üzerine oynayan, oyunu düşük tempoda tutan takımlar için çok önemli. Kanatlara çapraz top atmak ki bu topları iyi atabilecek Berat gibi oyuncuları var, kendi kanat oyuncusunu rakip bek ile birebir bırakmak ve pivot santrforunu orta ile beslemek.

Trabzonspor bunları gayet iyi uyguladı. İki kanat varyasyonunu çok net gördük. Biri Visca'yı uzun topla rakip bekle birebir bırakmak, diğeri Bakasetas'ın tek pasla Trezeguet'i defansın arkasına sarkıtmak.

Evet, bunların çok iyi uygulanması galibiyetin ana etkenleriydi.