Ulaş Özdemir

BİR büyük takımda işler istenildiği gibi gitmediğinde bu tür maçlar aslında çok tehlikelidir.

Galibiyet zaten olağan bir durum diye değerlendirilir. Mağlubiyet ise ateşe körükle gitmek anlamına gelir. Bu nedenle Trabzonspor aslında zor bir maça başladı. Abdullah Hoca da bunun bilincinde olacak ki rotasyonu fazla genişletmeden Çorumspor maçına çıktı. Trabzonspor turu takım oyunuyla mı yoksa bireysel çabayla mı kazandı diye düşünürsek sanırım doğru cevap, bireysel çaba olacaktır. Oyun olarak Trabzonspor'un lig maçlarında yaşadığı artılar ve eksiler yine net şekilde belli oldu.

Çorumspor bir alt lig takımı olmasına rağmen artık her rakip tarafından kolayca hedeflenebilen Trabzonspor'un o zaaflarına hücum etmeye çalıştı. Kaliteleri ölçeğinde de başarılı oldular. Ama Trabzonspor, Çorumspor dan çok daha kaliteli bir takım olduğu için süpriz izin vermeden üst tura adını yazdırdı. Trabzonspor'un saha içi sorunlarını çözmek için hala zamana ihtiyacı var, saha dışında da hem oyuncuların hem hocanın mental anlamda biraz toparlanmaya… Bordo-Mavililerin bir an önce arka arkaya galibiyetler alıp üzerindeki o kara bulutları dağıtması gerekiyor.

Gaziantep deplasmanı, bunun için çok ideal bir maç.

Enis Destan… Hak ettiği süreleri tırnaklarıyla kazıya kazıya elde etti.

Çok daha iyi yerlere gelmesini umuyorum, böyle devam Enis.