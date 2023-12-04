Ulaş Özdemir

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda "Geldiğimiz günden itibaren yani 8 aylık süreçte kasaya 90 milyon Euro para koyduk" dedi. Sayın Doğan'ın saha dışındaki bu organizasyonun saha içinde elbette karşılığı olmalı. Ancak ne Bjelica dönemindeki Beşiktaş maçı hariç ne de Avcı dönemindeki Fenerbahçe maçı hariç kasaya 'sürdürülebilir bir oyun' konulamadı.

Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Alanya maçından sonra 'hastalıklı bir durumdan' bahsetti. Bu durumun geçici gibi durmadığını da ifade etti. Söz konusu durum hocayı ayrılığa kadar sürükledi.

O gün 'hastalıklı durum' dediği kadrodaki 8 oyuncu ile dün akşam kadrodaki 8 oyuncu (Bakasetas sonradan girdi) aynıydı. Mesela o gün başarılamayan durumdan bugün başarı çıkartmaya çalışılmasa ve yeni bir yola girilse daha doğru olmaz mı?

Trabzonspor'un haftalardır, bir büyük takımın oynaması gerektiği iç saha oyununu ortaya koymasını bekliyorduk.

"Acaba o maç bu maç mı?" diye ekran başına geçtik. Lakin daha üçüncü dakikası dolmadan Kayseri, Trabzonspor kalesine iki tane şut çekmişti bile!

O baskılı futbolu o tempolu oyunu maalesef yine göremedik. Trabzon'a gelen her rakip takımın "Acaba ben buradan nasıl çıkacağım?" diye düşünmesi gerekirken hiçbir baskıyla karşılaşmadan şehirden ayrılıyorlar.

Ben, sabırla bu durumun değişeceği günü bekliyorum. Trabzonspor taraftarı da mutlaka sabretmeli ama tam olarak neye sabretmeli!

Bir pas takımı olmaya mı, bir fizik takımı olmaya mı, bir kontra atak takımı olmaya mı? Bunlara dair işaret var m? Yok! Çünkü Trabzonspor'un hala ne oynadığı tam olarak belli değil.

Bakın bunu çözmeden diğer tüm ama tüm sebepler yan sebep olarak kalıyor.

Ana sebebi çözmeden, Trabzonspor doğru yola giremez.

Trabzonspor teknik heyetinin isteği dışında o kadar çok olay oluyor ki maçı bitiren 11 belki de antrenmanda bile yan yana oynamamıştır.

Bu oyun bir istikrar oyunu. Bu bir alışkanlık oyunu. Abdullah Hoca ilk önce oynatmak istediği oyunu belirleyecek daha sonra bunu hangi oyuncularla oynayacağına karar verecek.

Trabzonspor'un gideceği yol bunlar belirlendikten sonra netleşecektir.