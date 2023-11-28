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Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

28 Kasım 2023, Salı

Orta sahayı kuramadan

SİVASSPOR deplasmanını her şeye rağmen zamanında bir Premier League efsanesi olan Stoke City deplasmanına benzetiyorum.
Sivasspor'un form durumu ne olursa olsun evindeki bu maç, bu mevsimde en zor deplasmanlarından biri olarak yerini aldı, alacak!
Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı'nın istifasına kadar geçen sürede Abdülkadir Ömür ve Bakasetas ikilisinin aynı anda sahada olduğu maçlarda verdiği kötü görüntü sayısı bir hayli fazlaydı. Özellikle Berat'ın performansı da iyiyken, böyle bir deplasmanda Uğurcan da yokken Ömür-Baka tercihi enteresandı.
Öyle ki Sivasspor, herhangi bir efor göstermeden Trabzonspor'un kalesine çok rahat geldi, iki gol buldu ve net pozisyonlar üretti. Yani malum diziliş Trabzonspor için yine kötü sonuçlar ortaya koydu.
HARİKA REAKSİYON
Skor 2-1'e geldikten sonra Abdullah Hoca risk alarak Mendy'i stopere çekti ve merkezi Ömür-Bakasetas ikilisine bıraktı. İlginç olan ise bu değişiklikten sonra Trabzonspor hem beraberliği yakaladı hem de oyun hakimiyetini… Bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum ama oyuncular harika reaksiyon verdi.
Abdullah Hoca'nın ikinci yarıya aynı dizilişle çıkmayacağını düşünmüştüm lakin öyle olmadı sonuç aldığı bu mentaliteye devam etti. Sivasspor ilk yarının sonlarında kaybettiği oyun hakimiyetini ikinci devrenin büyük bölümünde geri aldı. Şu bir gerçek ki rakip takımın kendi ceza sahası yayınıza rahat geldiği hiçbir sistem kabul edilebilir değildir.
Trabzonspor da bunu yaşadı. Sivasspor yerine daha becerikli bir takım, ağır cezalandırabilirdi. Avcı'nın kafasında hala oturmuş orta saha kurgusu yok.
"Mendy'nin partnerleri kim olacak?" sorusunun cevabı bulunamadığı sürece benzer sorunlardan sürekli bahsedeceğiz gibi duruyor. O partnerler mevcut kadronun içerisinden mi çözülür yoksa transferle mi bekleyip göreceğiz!
Unutmadan, Sivas'ın 3. golünden önce bence faul vardı.

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