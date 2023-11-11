Ulaş Özdemir

BİR büyük takımın iç sahada Hakan Keleş takımına karşı oynaması… Giresun ile iki sezonluk Süper Lig macerasında Hakan Hoca bu görüntülerden bize çok sundu. Konyaspor geride çok katı ve disiplinli savunma yaptı. Maçın ilk yarısında geride beşli bir blok önündeki 3 orta saha oyuncusu da Trabzonspor'un orta sahası ile birebir oynadı. Trabzonspor, Konya'nın bu sekizli defans hattına neredeyse hiç hücum edemedi. Konya ise çok ciddi kontra atak fırsatları buldu. Trabzonspor'un pozisyon bulamamasının başlıca sebepleri oyunun temposunu bir türlü artıramamasıydı.

Ne kanat organizasyonlarında ne ortadan üretkenlik sağlayabildi.

Bu sefer de riskli pasları denemek zorunda kaldı ve genelinde başarısız oldu ve kalesinde pozisyonlar verdi.



ONUACHU ÜSTÜNE OLMALI

2. yarı Konya'nın biraz daha hücumu düşünmesi ile maç gitgelli hale dönüştü. İki takım da istediği alanları bulunca aksiyon sayısı arttı. Trabzonspor'un hücumdaki tehdit gücünün azlığı ikili mücadelelerdeki zayıflığı Konya'yı daha da cesaretlendirdi.

Trabzonspor golü bulsa da oyunda istediği akıcılığa neredeyse hiç ulaşamadı. Trabzonspor'un geriden oyun kurma problemi de var. Konyaspor'un attığı golde bu zaafı görebiliyoruz.

Bordo Mavililerin elinde Onuachu gibi bir forvet bulunuyor. Kurgu onun efektif kullanılması üzerine olmalı.

İki gol de bireysel yetenekleri ile alakalı. Takıma entegresi sağlandığı an Trabzonspor için her şey daha kolay olacak. Trabzonspor, Avcı ile beraber çıktığı 4 maçta 10 puan aldı. Ancak bir oyunun sunulması için zamana da ihtiyaç var. Top rakipteyken yaptığını, top sendeyken ne yapıyorsun? İkinciyi çözdüğü anda, net bir oyun göreceğiz!