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Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

5 Kasım 2023, Pazar

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Adanmışlık maçı!..

TRABZONSPOR maça çok iyi bir oyun planıyla başladı. Bu plan oyuncuların dizilişinden, alan değiştirmelerinden, konsantrasyonlarından belli oluyordu.
Berat ve Mendy ile orta sahayı çok iyi kapattı Trabzonspor. Fenerbahçe bu alandan neredeyse hiç gelemedi.
En büyük alışkanlığı olan kanat organizasyonlarıyla pozisyon üretmeye çalıştı.
Bordo-Mavililer Onuachu'yu Samet ile eşleştirip, uzun toplarda onu hedefledi. Samet'in tedirginliğinden de çok iyi bir şekilde faydalandı.
Harika bir ikinci yarı başlangıcından sonra oyunda tempoyu düşürüp geçiş kovalamaya başladı Trabzonspor. Kanatlardan pozisyon verse de savunma anlamında iyi maç çıkardı.
Abdullah Avcı bu tür maçların kariyerinde çok oynadı ve bu tür deplasman planlarında çok başarılı oldu. Artık sıra iç saha oyununda… Sözlerimi Zorbay Küçük ve VAR'daki Mete Kalkavan'a değinerek bitirmek istiyorum. TFF bu iki hakemin lisansını hemen iptal etmeli.
Rezil bir maç yönettiler. Küçük, tüm takdir haklarını ev sahibinden yana kullandı.
Trabzonspor'un iptal edilen golündeki faul ile Fenerbahçe'ye verdiği penaltıdan önceki Mehmet Can'a yapılan faul aynı kriterleri içeriyordu. Gel gör ki 'aşk' bunları neyledi!
İsmail Yüksek'in ilk yarıda 3 kez ayağa basmadan atılması gerekirken 78'inci dakikaya kadar sahada kaldı.
Osayi, hakemi yanıltmaktan ikinci sarı karttan oyun dışı kalmalıydı.
Enis'in golünden önce sözüm ona verilen faul, bana göre ikili mücadeleydi lakin onu da VAR'dan iptal etti.
Ne diyelim, her ev sahibine böyle hakem böyle VAR nasip olsun!
Trabzonspor için 'adanmışlık maçı' olan bu karşılaşmada Küçük ve Kalkavan 'adanamadı.'

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