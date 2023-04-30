Yeni sezonun hazırlık maçları

TRABZONSPOR geçen sezon başarılı olmak için nasıl doğru bir planlama yaptı ise bu sezon başarıyı yönetebilmek adına çok sayıda planlama hatası yaptı. Geçen sezon başarı nasıl tecrübe edildi ise bu sezon da başarısızlık, reçete 'acı' da olsa tecrübeyle sabitlendi. Trabzonspor başarı ve başarısızlık serüveninden sonra şimdi gelecek sezonlara dair yeni bir hikaye çıkartmak zorunda artık. Haliyle ligin sonuna kadar oynanacak karşılaşmalar -dördüncü olup Avrupa'ya gitmek de buna dahil- bir sonraki sezonun, planlanmasını ortaya koyacaktır. Teknik Direktör Bijelica, iki haftalık süreçte takıma ince dokunuşlar yapmış, belli.

Trabzonspor, Bjelica'nın genel oyun tarzına has, önde pres yaptı, rakibi önde karşıladı. İlk 35 dakika bu iki organizasyonu gayet doğru şekilde sahaya yansıttı.

Bordo-Mavililer kalan maçlarda bu 35 dakikayı esas almalı, kalan maçların genelinde süreyi de artırarak devam ettirmeli. Trabzonspor'daki oyuncu profillerinin çoğu Bjelica'nın sistemine uygun gözükmüyor. Özellikle oyun kuramayan bekler, orta sahaki 6 ve 8 numaraların düşük profildeki kalması gibi.

Önümüzdeki süreç, elbette bir gül bahçesi olarak karşımıza çıkmayacak. Ancak şu gerçeği unutmamak gerekiyor ki, geçen sezon başarıyı bu sezon başarısızlığı tecrübe edenler doğruları çoğaltmak zorundadır.

Maçın hakemine değinmeyeceğim.

Çünkü hakemlik müessesesi artık çöktü. Koskoca organizasyon bir yapıya göz göre göre teslim edildi.

Hepimize geçmiş olsun…



"Önümüzdeki süreç, elbette bir gül bahçesi olarak karşımıza çıkmayacak. Geçen sezon başarıyı bu sezon başarısızlığı tecrübe edenler doğruları çoğaltmak zorundadır."