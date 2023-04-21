Ben bu takıma sığmazam!

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Bjelica, dün akşamki 90 dakikayı yaşayan biri olarak, Zagreb günlerini hatırlayıp "Bu takıma fizik, tempo ve oyun hiç uğramamış" demiş midir acaba? Hatırlayın, sezon daha başlamadan yazıyordum. "Trabzonspor'un işi şampiyon olduktan sonra başlıyor." Bu cümleyi ısrarla yazmamın nedeni 'başarının doğru şekilde yönetilmesi'yle ilgiliydi. Başarılamadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadro planlaması maalesef bugünleri dünden hazırladı. Biz gördük de göremeyene selam olsun diyelim…

YAŞLI KADROYA RAĞMEN...

Maça dair yazacak bir şey yok!

Ön alanda Gradel(35), Saiz (32) ve Yatabare'nin (37) bu yaşlarına rağmen karşılaşma boyunca ön alandaki baskısına ve oyun kurulumuna Trabzonspor'lu oyuncular karşılık dahi veremedi. Hatta maçın bir bölümünde Sivas'ın yine ön alanda yaptığı baskıda 4,5 dakika boyunca Bordo Mavili oyuncular topu geri bile kazanamadı.

Düşünebiliyor muyuz sana en büyük katkıyı veren oyuncu depremden sonra kiralık olarak aldığın Markovic'ti. Evet, ana planındaki 5 oyuncun sakat ve bunlar senin sorunlarını çözmedeki baş aktörlerin.

Kadroda değiller. Ömür, Bakasetas, Visca, Peres ve Trezeguet. Ama mazeret değil. Çünkü şu duruma karşı kadro rotasyonu da doğru şekilde organize edilmeliydi. Geçen haftaki yazımızı "kalan haftalarda gelecek sezonu planlamanın zamanı" cümlesiyle bitirmiştik. Bjelica planlamayı yaparken, bu kadrodan kaç oyuncuyu bırakır! Savunma, orta saha, kanatlar ve santrfor bölgesinin tamamen değişeceği bir yapılandırma görebiliriz. Evet hocam, kötü bir başlangıç oldu. Soyunma odasına giderken ki yüz ifaden "Ben bu takıma sığmazam" der gibiydi. Geçen sezon şampiyon olmuş bir takımın bu duruma düşmesini dert edenlere, önümüzdeki sezonlar için güzel bir hikaye armağan edersen camiayla beraber iki cihana da sığarsın hocam… Herkese iyi bayramlar diliyorum…



"Bjelica, "Bu takıma fizik, tempo ve oyun hiç uğramamış" demiş midir acaba? Maça dair yazacak hiçbir şey yok"