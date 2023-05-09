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  • 09 Mayıs 2023, Salı

Deneme oyunları

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Bjelica'nın Dinamo Zagreb günlerinde farklı dizilimlerle sahaya çıktığını biliyoruz. Anlaşılan sezon bitene kadar mevcut kadrodaki oyuncular üzerinden farklı dizilimleri denemeye de devam edecek gibi görünüyor.
Dün 3-5-2 ile sahadaydı Trabzonspor. Tabi ki bu dizilimi oynayabilmek için özellikle kanat bekleriniz doğru bir oyun kurması gerekiyor. Ancak Trabzonspor'un mevcut kadrosundaki oyuncu profillerinin bir çoğu maalesef Bjelica'nın oyun sistemine uygun değil.

İHTİYAÇLARI BELLİ
Örnek vermek gerekir ise, hem savunmayı hem hücumu aynı anda yapabilecek, gerek top rakipteyken gerekse kendisindeyken oyunu doğru şekilde yönetecek ve yönlendirecek oyunculara ihtiyaç duyuyor.
Trabzonspor'un en temel eksiklikleri özellikle bu sezon maalesef hem oyun hem de oyuncu seçimlerindeki yanlışlıklardı. Artık işler gelecek sezonun planlanmasına doğru gidiyor. Teknik patron Nenad Bjelica'nın işi zor ama bize vaat ettiği oyun bence umut veriyor.

"Artık işler gelecek sezonun planlanmasına doğru gidiyor. Nenad Bjelica'nın işi zor ama bize vaat ettiği oyun bence umut veriyor."

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