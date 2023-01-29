TEKNİK Direktör Abdullah Avcı geldiği ilk günden şampiyonluk anına kadar bütün organizasyonları doğru yönetti.
Hem başkan hem yönetim ve camia bu doğru organizasyona sonuna kadar destek verdi.
Trabzonspor yıllar sonra ilk defa saha içi ve saha dışını domine etti. Ancak şampiyonluk sürecinden sonra yaşananlar hayra alamet değildi.
SÖZLERİN İÇİ DOLMADI
Abdullah Avcı "Gelecek sezon başka bir oyun ve yeni oyuncu profilleriyle sahnede olacağız" dedi.
Bu sözlerin altı maalesef doldurulamadı.
Ya oyuncu profilleri oynanmak istenilen oyuna uygun değildi ya da oyun umut vaat etmiyordu.
Tüm bunların üzerine şampiyon teknik direktör apoletini takmış Avcı'nın şampiyon teknik direktör gibi davranmasını beklerken, "nem, zemin, Kasım, hastalık, performansından memnun kalmadığı oyuncular, çözümsüzlük, geçici olmayan durum" gibi sözler üzerinden sahayı yorumlaması, asıl odaklanması gereken noktadan kendini uzaklaştırmıştı. Orası da şuydu. "Başarıyı yönetmek!" Başarısızlığı bir şekilde yönetebilirsiniz ama önemli olan başarıyı yönetebilmektir.
Peki bundan sonrası için işler toparlanabilir mi? Evet, neden toparlanmasın.
Ancak bunun için ortaya güçlü bir irade koymak gerekiyor.
Bu iradeye yüksek enerji de la- zım. Başkan, yönetim, hoca ve oyuncular. Yeni bir yola girmeli. Bu yol camiaya anlatılmalı.
Ve bundan sonrası için yeni sayfa ve yeni hikayenin satırları yazılmalı.
Dün akşam ve önceki maçlar için yazılacak cümle çok fazla yok. Ne oyun ne oyuncu performansları.
Trabzonspor'un sorunu dedik ya, başarıyı yönetememekti.
Bahaneler üretildi çözüm yok
Güçlü bir irade konmalı
Başarıyı yönetmek!
TEKNİK Direktör Abdullah Avcı geldiği ilk günden şampiyonluk anına kadar bütün organizasyonları doğru yönetti.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- İki ayrı devre! 23 Ocak 2023, Pazartesi ÜMRANİYESPOR karşılaşmasının uzatma bölümlerinde sahaya çıkan ön alandaki üç oyuncusuyla sahnedeydi Trabzonspor. Gomez,...
- Dakika 97’den 104’e! 19 Ocak 2023, Perşembe Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Ümraniyespor ile ikinci kez karşı karşıya geldi. Ümraniyespor o dönem bir...
- Hastalığı tedavi eder mi? 15 Ocak 2023, Pazar TRABZONSPOR'UN Alanya karşısındaki ağır mağlubiyetinden sonra Abdullah Avcı'nın açıklamaları 'olağanüstü' bir şeylerin...
- Sorumlu kim? 10 Ocak 2023, Salı HOCAM, bu takımı 17'inci sıradan aldın, o sezon dördüncü sırada yarışı tamamladın. Elbette en kötü dönemde geldiğin...
- Futbolumuz saldırı altında 06 Ocak 2023, Cuma HAFTA başından bu yana şahitlik ettiğimiz olayların üzerine futbol konuşmanın doğru olmadığını düşünenlerdenim....