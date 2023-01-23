Vav TV İzle
Ulaş Özdemir Ulaş Özdemir
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 23 Ocak 2023, Pazartesi

İki ayrı devre!

ÜMRANİYESPOR karşılaşmasının uzatma bölümlerinde sahaya çıkan ön alandaki üç oyuncusuyla sahnedeydi Trabzonspor.
Gomez, Yusuf ve Djaniny… Trabzonspor ilk yarı üretim anlamında ciddi sıkıntılarla boğuştu.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampına gitmeden önce söylediği "anahtar pas, kilit pas ve defans arkasına koşularda sorun yaşıyoruz" dediği her durumla karşılaştık ilk yarıda… Trabzonspor oyunu sete yıktığında karşısına çıkan bu tür durumları çözmekteki tek sıkıntısı o organizasyonları yapabilecek, oyunu ön alanda yönlendirebilecek ve demlendirebilecek oyuncu eksikliği… Evet, böyle bir lider var ancak o da artık düşen performansıyla maalesef kulübede. Kendisine karşı set savunması yapan takımlardaki o kilidi açabilecek oyuncu eksikliği, mesela Karagümrük mesela Alanya maçlarında da karşısına çıktı Bordo Mavililerin!
İkinci yarı ise İstanbulspor biraz daha atak oynamaya başlayınca Trabzonspor için artık maç rahatladı. Oyuna dahil olan oyuncularıyla daha da güçlü bir organizasyon sağladı. Trabzonspor'un bu transfer döneminde önceliği takım maaş bütçesini düşürmek, evet! Yani oyuncu satmaya çalışacak. Ancak bunu yaparken takımın gücünü de düşürmemek gerekiyor. En elzem olan iki yere, biri sağ kanat diğeri de orta sahaya yukarıda bahsettiğim oyuncu profilini kazandırmalı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Ulaş Özdemir İki ayrı devre!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA