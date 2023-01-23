ÜMRANİYESPOR karşılaşmasının uzatma bölümlerinde sahaya çıkan ön alandaki üç oyuncusuyla sahnedeydi Trabzonspor.
Gomez, Yusuf ve Djaniny… Trabzonspor ilk yarı üretim anlamında ciddi sıkıntılarla boğuştu.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampına gitmeden önce söylediği "anahtar pas, kilit pas ve defans arkasına koşularda sorun yaşıyoruz" dediği her durumla karşılaştık ilk yarıda… Trabzonspor oyunu sete yıktığında karşısına çıkan bu tür durumları çözmekteki tek sıkıntısı o organizasyonları yapabilecek, oyunu ön alanda yönlendirebilecek ve demlendirebilecek oyuncu eksikliği… Evet, böyle bir lider var ancak o da artık düşen performansıyla maalesef kulübede. Kendisine karşı set savunması yapan takımlardaki o kilidi açabilecek oyuncu eksikliği, mesela Karagümrük mesela Alanya maçlarında da karşısına çıktı Bordo Mavililerin!
İkinci yarı ise İstanbulspor biraz daha atak oynamaya başlayınca Trabzonspor için artık maç rahatladı. Oyuna dahil olan oyuncularıyla daha da güçlü bir organizasyon sağladı. Trabzonspor'un bu transfer döneminde önceliği takım maaş bütçesini düşürmek, evet! Yani oyuncu satmaya çalışacak. Ancak bunu yaparken takımın gücünü de düşürmemek gerekiyor. En elzem olan iki yere, biri sağ kanat diğeri de orta sahaya yukarıda bahsettiğim oyuncu profilini kazandırmalı.
İki ayrı devre!
ÜMRANİYESPOR karşılaşmasının uzatma bölümlerinde sahaya çıkan ön alandaki üç oyuncusuyla sahnedeydi Trabzonspor.
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